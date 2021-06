El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha traslladat avui el seu suport al Govern central en la concessió d'indults i l'ha instat a negociar per solucionar el problema català advertint que, sense acord, Catalunya afrontarà una etapa de més "fractura social, impotència política i decadència econòmica".

"Ningú es mereix aquesta destinació: ni Espanya, ni Catalunya, ni els espanyols, ni els catalans", ha afirmat Faus durant la sessió de clausura de la XXXVI Reunió Anual del Cercle, en presència del president del Govern, Pedro Sánchez, encarregat de tancar les jornades.

Faus ha recordat que aquest 'lobby' empresarial sempre ha defensat les "mesures de gràcia", sempre que estiguin emparades per l'ordenament jurídic", que contribueixin a aconseguir la pau social, i ha mostrat el seu suport al Govern central pel "difícil camí emprès". "Sabem que assumeixes riscos de gran importància. El teu èxit serà el de tots", ha asseverat.

L'empresari ha animat a perseverar en la senda del diàleg, conscient que els indults "no seran la solució definitiva", tot i que sí un pas important, i ha advertit que no podrà haver-hi "concessions" entre les dues parts "si la divisió nia en una o les dues parts".

Així, ha insistit que "no hi ha alternativa a la falta d'acord. L'única alternativa és una llarga etapa en la qual s'accentuï a Catalunya la fractura social, la impotència política i la decadència econòmica".

Javier Faus ha subratllat també que el problema català s'ha transformat ja en "el problema espanyol de l'estructura territorial de l'Estat", que relaciona amb "el repartiment del poder i dels recursos".

"Constitueix el problema polític espanyol per antonomàsia i només pot ser afrontat com un problema polític", ha dit, per defensar a continuació que la solució només pot arribar "amb la llei com a marc, amb la política com a tasca i amb la paraula com a instrument", així com "sense el miratge d'una unilateralitat impossible, sense la falsa sortida d'una judicialització elusiva i sense desplaçar al carrer el que ha de ser tractat a les institucions".

Respecte a la forma que podria adoptar la resposta política a aquest problema, Faus ha considerat que un desenvolupament d'Espanya en clau federal planteja moltes dificultats perquè exigeix la reforma de la Constitució, per la qual cosa ha advocat per "abordar els canvis amb reformes estatutàries i de la Lofca".

En relació amb la situació econòmica d'Espanya, el representant del lobby empresarial ha dit: "Sortim de les jornades més optimistes de com entrem", ja que "s'ha respirat un ambient de reconstrucció i optimisme".

En aquesta línia, ha demanat que Espanya "posi les llums llargues" i se centri a aconseguir "consensos i pactes" que ajudin en la recuperació econòmica per solucionar problemes estructurals que s'arrosseguen des de fa 30 anys, i ha instat, sobretot, a donar suport a l'economia productiva amb mesures com una fiscalitat "més intel·ligent".

El Cercle, ha dit, dona suport a una Espanya "menys radial i més alemanya que francesa, on es reparteixin millor els beneficis de la centralitat i on totes les regions es puguin desenvolupar convenientment".