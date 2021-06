El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà dilluns a Barcelona els indults i la seva agenda per a Catalunya en un gran acte al Liceu. Sánchez pronunciarà una conferència davant uns 300 convidats de la societat civil a les 12 h de dilluns, 21 de juny, segons ha avançat aquest dijous La Vanguardia i ha confirmat l’ACN. Fonts del Palau de La Moncloa apunten que serà un acte «important» que incidirà en «l’agenda per al retrobament» amb una conferència que tindrà com a títol Retrobament: un projecte de futur per a tota Espanya. El Govern espanyol preveu aprovar els indults en les pròximes setmanes. Tot apunta que serà en el Consell de Ministres de la setmana que ve, dimarts 22 de juny, o bé el de la següent, el 29 de juny.

A tot estirar, La Moncloa situa la concessió de la mesura de gràcia la primera setmana de juliol. Sánchez també estarà a Barcelona aquest divendres a les 11 h en la cloenda de les jornades del Cercle d’Economia. El Govern espanyol ha rebut aquests dies el suport de l’empresariat català a la mesura.

En paral·lel, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, es va mostrar a favor dels indults als presos independentistes si contribueixen a «normalitzar» la situació a Catalunya. «Si això acaba en què les coses es normalitzin, doncs benvinguts siguin», va dir ahir al matí en una entrevista a La 2 i Ràdio 4. El president de la patronal va subratllar que dins la CEOE «hi ha moltes opinions» i va explicar que el món de l’empresa catalana «ho veu des d’un punt de vista», expressat al Cercle d’Economia, mentre que a altres punts de l’Estat espanyol es veu des d’una altra perspectiva. Garamendi va recordar que indultar és una «facultat del Govern» dins de «l’estat de dret».

Contra posicions radicals

Garamendi va dir que «les posicions maximalistes i més radicals no són bones» i va apostar per «caminar plegats». En aquest sentit, va veure positiva la fotografia del president del Govern, Pere Aragonès, amb el rei Felip VI perquè «tot el que sigui un apropament» i «diàleg» és «bo».

El president de la patronal va voler aclarir en una atenció als mitjans posterior al Cercle d’Economia que quan ha parlat de «retorn a la normalitat» fa referència al fet que «la gent compleixi la Constitució» i «respecti la llei». És aquesta la normalitat a la qual dona la «benvinguda».

«El que volem sempre és estabilitat política», ha dit Garamendi, que va remarcar que «normalitat significa estabilitat» i «respecte a la llei». El president de la CEOE va dir que la patronal no té una «opinió taxativa» sobre els indults i va recordar que l’organització defensa «la unitat d’Espanya».

«La força del diàleg»

En una línia semblant, els bisbes catalans es van mostrar favorables als indults als polítics independentistes empresonats. En un comunicat, la Conferència Episcopal Tarraconense es va mostrar convençuda de «la força que tenen el diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte». «Creiem que l’assoliment d’un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l’aplicació de la llei», afirmen. Per això, aposten pel «diàleg sempre com a via efectiva que dona resposta a l’esperança de resoldre divisions».

Ara bé, segons els bisbes, «si el diàleg és seriós, capaç i obert, i si s’admet que dialogar sempre significa renunciar a les pròpies exigències per trobar-se en el camí amb les renúncies de l’altre, hi haurà avenços». «Avançar tenint sentiments de misericòrdia i perdó sincers, tot respectant la justícia, ajudarà a que els acords que tots esperem s’assoleixin aviat», afegeixen. En aquest sentit, opinen que «cal imaginar una solució satisfactòria que s’allunyi d’actituds inamovibles que no ajuden a construir harmònicament la societat; serà aleshores quan s’aniran vencent les dificultats i la capacitat de diàleg començarà a aportar possibles solucions».