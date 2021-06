El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va ampliar l’acte d’obertura de judici oral que va dictar ahir contra l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, els seus set fills, la exesposa del primogènit i 10 empresaris a altres sis que també estaven imputats, però contra els quals només dirigeix acusació l’acció popular que exerceix Podem. El magistrat assenyala que el no haver-los inclòs entre els quals seran jutjats va ser un «error material», per la qual cosa procedeix a fer-lo en una nova resolució aclaridora de la primera. Es tracta de Ramon Gironès i Mercè Riera, pares de l’exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès; dels empresaris Xavier Tauler, Jaume Ferrer i Xavier Corominas, així com d’Elvira Vidal, esposa de Josep Cornadó, que ja figura en el grup de 10 acusats per un delicte de falsificació en document oficial de l’acte original d’obertura de judici oral. Se’ls acusa d’haver alterat factures per a ocultar les comissions que presumptament van pagar a Jordi Pujol Ferrusola pel seu ascendent en concursos públics.

Com que ni la fiscalia ni l’Advocacia de l’Estat acusa aquests sis, tots intentaran evitar la banqueta a l’inici del judici oral esgrimint la «doctrina Botín», que va evitar el judici a l’expresident del Banc Santander.