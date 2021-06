Els resultats de l'assaig clínic per a la reobertura de l'oci nocturn al carrer del Pecat de Sitges han conclòs que no hi va haver transmissió de la covid-19 entre els 391 participants. Com els del dia de la prova, tots els tests d'antígens realitzats en els 14 dies posteriors –se'ls van fer el 88,2% dels participants- també van donar negatiu. Per Joan Colom, representant de Salut, els resultats de l'assaig són "molt positius" i reforcen la decisió del Govern de reobrir el sector a partir de dilluns. Pel sector, els dona la raó quan afirmaven que eren "segurs" i confien que serveixi per flexibilitzat les condicions de reobertura pel que fa als horaris i els aforaments. "La prova ens ha de servir per seguir fent passes endavant", apunten.

En representació del Departament de Salut, el subdirector General de Drogodependències, Joan Colom, ha destacat que l'assaig s'ha fet amb total rigor científic i una organització "impecable". En aquest sentit, ha recordat que la prova era important com a complement a les realitzades al Palau Sant Jordi i la Sala Apol·lo ja que, al fer-se en cinc bars d'un carrer tancat, permetia reproduir unes condicions particulars amb la gent utilitzant mascareta però sense distància social.

Colom també posat en valor els resultats ja que aporten molta informació en vista a la reobertura del sector dilluns vinent. Aquí, ha qualificat de molt bona notícia que cap dels gairebé 400 participants es contagiés de covid-19 i que el 88% del total es fessin el segon test d'antígens, el que dona total validesa a l'assaig clínic.

El representant de Salut, tot i insistir que l'assaig, com els altres dos realitzats, serà una "eina més" a disposició del Govern per reobrir amb seguretat l'oci nocturn, ha descartat que les proves d'antígens puguin ser una solució per reobrir, per exemple, discoteques amb aforament total. Aquí, ha recordat que els assaigs clínics sempre es fan en unes condicions diferents a la realitat i que per això no es plantegen aquesta possibilitat.

Per justificar que s'hagin presentat els resultats després que el Govern hagi anunciat la reobertura de l'oci nocturn, Colom ha explicat que Salut ja en coneixia els detalls a grans trets i que han estat de molt valor per prendre la decisió.

De la seva banda, Damià Orts, representant de l'oci nocturn a Sitges, ha qualificat els resultats de "contundents" i ha destacat que donen raó al sector quan deia que era "segur". "No n'hem tingut mai dubte i l'assaig ho demostra", ha afegit.

Orts ha celebrat poder obrir a partir de dilluns perquè suposa fer un pas més vers la normalitat tot i que ha insistit que al sector li agradaria fer-ho en unes condicions diferents. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que als 15 dies de la reobertura els resultats continuaran sent bons i que Salut tindrà noves eines per "fer una passa més" ampliant horaris i aforaments, principals demandes del sector per poder guanyar-se la vida.

L'empresari ha explicat que en les actuals condicions els bars i locals nocturns es poden guanyar més o menys la vida perquè la gent "té ganes de sortir", però que les discoteques ho tenen molt complicat si s'ha de mantenir la distància social a les pistes de ball.

Per part de l'Ajuntament, la regidora de Salut, Elisabeth Pérez, s'ha mostrat satisfeta pel resultat de l'assaig i pel fet que s'hagi fet a Sitges, un municipi on el sector de l'oci nocturn hi té molt de pes i és molt representatiu. La regidora també ha celebrat que la gran repercussió mediàtica que ha generat la prova ha xifrat en uns tres milions d'euros.

Condicions i resultats

L’edat mitjana dels participants a l’assaig va ser de 37 anys, la meitat dels quals tenia entre 23 i 50 anys. El 44% van ser dones. De l’estudi també es conclou que els voluntaris van romandre en la zona d’oci una mitjana de 177 minuts (mínim 59 i màxim 210).

La zona d’oci nocturn va ser un tram de carrer d'accés restringit i controlat, amb una oferta disponible de 5 locals d’oci nocturn oberts, amb zones interiors i terrasses. Es va delimitar la zona pròxima a l’esdeveniment per separar-la de les àrees d’ús públic i es va tancar el carrer des de les 23h fins a la finalització de l’esdeveniment (les 3h de la matinada). El màxim d’assistència va ser donat per l’aforament del 75% dels locals participants.

Per entrar-hi era obligatori l’ús de la mascareta (FPP2 o quirúrgica) i l’organització va distribuir mascaretes quirúrgiques per garantir que fossin d'un sol ús. Es permetia el consum de begudes tant a l’interior dels locals com a les terrasses. També es va disposar de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans.