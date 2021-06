Avlo, el nou servei d’alta velocitat a baix cost de Renfe, s’estrenarà dimecres 23 de juny amb quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona i amb preus que van des dels 7 euros per trajecte, segons va avançar ahir l’operadora. D’aquesta manera, des del 23 de juny, Renfe oferirà un total de 40 trens diaris (20 per sentit) i 16.000 places per viatjar entre Madrid i Barcelona a l’Ave o a l’Avlo. El primer tren d’Avlo estava previst que es posés en marxa inicialment el 6 d’abril, però es va haver d’ajornar per la crisi sanitària provocada per la COVID.

El nou servei de Renfe, les circulacions diàries del qual es podran ampliar al llarg de l’any en funció de l’evolució de la demanda, tindrà parades a totes les ciutats del Corredor Nord-Est: Madrid, Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres.

Avlo és el servei d’alta velocitat de Renfe amb més capacitat de viatgers, amb 438 places per tren (un 20% més de places respecte les dels actuals trens de la sèrie 112) i capaç d’arribar als 330 quilòmetres per hora. Segons va assenyalar l’operadora, tots els trens tenen emissions zero, ja que circulen amb electricitat cent per cent procedent de fonts renovables.