Els Bombers han donat per extingit aquest migdia l'incendi d'una indústria de reciclatge de ferralla a Castellbisbal. Sis dotacions encara han fet tasques d'inspecció aquest matí. L'avís del foc va arribar dissabte a les 5.43 hores i es va activar 24 dotacions. Les flames havien afectat una pila de ferralla de cotxes i altres elements situats al pati del recinte. En el moment de l’alerta hi havia a l'empresa vuit treballadors, que van poder sortir en perfecte estat de salut. L’incendi es va concentrar al pati del recinte i l’estructura de la nau no ha patit danys de consideració. El foc es va donar per estabilitzat al migdia.

Protecció Civil va recomanar tancar portes i finestres a Sant Andreu de la Barca, Pallejà, el Papiol i Molins de Rei en cas de notar molèsties pel fum, ja que hi havia una columna de fum ben visible.