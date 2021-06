El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, van reivindicar ahir la «utilitat pública» dels indults als líders del procés a la presó, per contribuir a obrir un «temps nou» basat en el diàleg i la «concòrdia». Així ho van defensar davant el consell nacional del PSC, reunit a Barcelona en vigílies de que dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, protagonitzi al Teatre del Liceu de Barcelona un acte titulat Retrobament: un projecte de futur per tota Espanya, amb l’expectativa d’una imminent concessió dels indults.

Iceta va afirmar que vénen «temps d’indults, de perdó, de concòrdia», i va posar l’accent que la seva formació «és capaç de sacrificar de vegades el seu legítim interès de partit en benefici de l'interès de la societat». «Volem que la nostra contribució sigui decisiva per treure Catalunya de l’atzucac en el que l’independentisme l’havia situat», va afirmar Iceta, que es va mostrar esperançat amb fer possible una «tercera via» que no impliqui «ni immobilisme ni ruptura».

Després de subratllar que respecta «a qui no ho veu clar», va cridar el seu partit a «convèncer molta gent» que «fer possible el diàleg requereix de mesures de gràcia excepcionals com l’indult». Els indults, va remarcar, «són d'utilitat pública perquè són mesures que, dirigides a unes persones concretes, projecten el seu efecte beneficiós al conjunt de la societat». «Estem intentant desfer un camí d'errors, en els que no només no vam tenir res que veure, sinó que vam advertir dels seus efectes» als independentistes l’octubre de 2017, va dit. Per Iceta, «el PSC va encertar quan deia que la unilateralitat i la legalitat no només no portaran a la independència sinó que ens portaran al desastre».

Per la seva banda, Salvador Illa va donar per fets els indults, en destacar que «s’està obrint pas a Catalunya un temps nou», que «rebrà l’impuls dels indults», després de la «derrota de la via de la discòrdia, dels ‘empitjoradors’», en referència al president del PP, Pablo Casado, i a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, als qui va recriminar la seva «absència de propostes».

Illa va agrair la posició «clara, explícita i nítida» d’empresaris i bisbes catalans a favor d’uns indults que no han d’entendre’s com una «esmena a cap sentència», ni «una victòria o una derrota de ningú«, ni «una decisió conjuntural». Són, va recalcar, «un gest d’afirmació de l'Estat de Dret, un gest de magnanimitat, de generositat, d'impuls a la concòrdia, un gest d'intel·ligència i de valentia política», va subratllar.

Per Illa, el «temps nou» que s’obre ha de respectar dues regles: primer, «dir la veritat» i «descartar» propostes com l’amnistia i l’autodeterminació per «no generar falses expectatives», i segon, «unir, no dividir la societat», perquè ni la independència ni mantenir l'statu quo són «punts d’unió ni retrobament».

L'única «línia vermella» per al diàleg, va dir, ha de ser «respectar la llei i el marc de convivència», una cosa que «alguns han après amb dolor l’octubre de 2017».

El suport als indults que en els últims dies han expressat la CEOE, Foment del Treball, el Cercle d’Economia i fins i tot els bisbes catalans, han deixat en una situació han fet aparèixer Pablo Casado, president del PP, desconnectat de la societat civil. No obstant això, Casado s’ha reafirmat en la seva posició i ahir va dir que el «responsable» dels indults serà Pedro Sánchez, però també hi haurà «molts còmplices» en la societat civil. «Hi haurà molts còmplices, que són només aquells que des de partits polítics estan aplaudint aquesta mesura i aquells que des de la societat civil intenten dir que aquesta mesura va dirigida al retrobament», va dir ahir en una breu roda de premsa a la Puerta del Sol, on va assistir a la presa de possessió d’Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez informarà al Congrés sobre els indults del procés el proper 30 de juny

Finalment, serà el dimecres 30 de juny quan el president de Govern, Pedro Sánchez, expliqui davant el Congrés l’aprovació dels indults pel Consell de Ministres. Una setmana abans del previst. Ahir el seu equip a la Moncloa va registrar la compareixença, a petició pròpia, davant el ple de la Cambra baixa, per informar dels dos últims Consells Europeus -l’extraordinari del 24 i 25 de maig i l’ordinari dels propers 24 i 25 de juny-, «així com de la situació política i econòmica», segons consta en l’escrit registrat al Congrés. L’Executiu aclareix així una altra de les dates claus en aquest llarg trajecte cap a la mesura. Fonts del Grup Socialista havien apuntat la data del 7 de juliol com la marcada perquè el president anés a la Cambra baixa a explicar-se.

Pablo Casado assenyala empresaris i bisbes catalans com a «còmplices» dels indults