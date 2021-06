El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir a Amposta que els indults anunciats per part del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, «no suposen cap solució» ni a la repressió, ni al conflicte polític i més aviat són, va definir, «una correcció a una sentència injusta», tal com el mateix Oriol Junqueras i, abans, Laura Vilagrà, havien asseverat. Amb tot, Aragonès va acceptar que la mesura de gràcia que Sánchez proposarà avui al Consell de Ministres «suposa un pas en el camí del diàleg», però un que és «incomplet i insuficient».

Per part seva, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, va titllar de «farsa» l’«agenda de la retrobada» que defensa el cap de l’executiu, ja que «ha decidit que nou persones innocents segueixin complint presó injustament i la repressió està sent més intensa ara que en mesos i anys passats », va detallar. «Si té una proposta, que vagi al Parlament i la votarem», va sentenciar la líder postconvergent.

Paral·lelament, la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach, va assegurar que «és un acte de posada en escena» per part de Govern el fet no anar al Liceu a escoltar el president del Govern. Segons Efe, Albiach va assenyalar que no s’havia plantejat absentar -se d’aquest acte solemne perquè «fa molt temps que esperem que Sánchez expliqui quina és la seva proposta per a Catalunya».

Finalment, el líder del PSC-Units al Parlament i cap de l’oposició, Salvador Illa, va qualificar de «decisió històrica» la concessió de l’indult als líders independentistes condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Illa va assegurar que l’anunci de Sánchez «ha estat acollit molt bé» per a la societat catalana i que «els qui no s’hi han manifestat a favor són els extremistes d’ambdós costats», segons ACN.