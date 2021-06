Fonts del govern espanyol admeten que l'empresonament de líders polítics és excepcional en una democràcia occidental, i no s'entenen bé a Europa ni la resta del món penes tant elevades per a líders polítics. Aquestes fonts recorden que els indults són una mesura habitual en molts ordenaments jurídics de l'entorn, i el consideren un primer pas per restablir la concòrdia i la convivència. La presó dels polítics independentistes, opinen les mateixes fonts, era el principal escull per parlar entre catalans i entre catalans i espanyols. Això, a més, opinen, permet el victimisme i la desafecció dels independentistes, i els indults, avalats per bona part de la premsa estrangera, treu arguments als independentistes i els dona a l'estat.

Responsables de l'executiu de Pedro Sánchez admeten que tothom ha comès errors, principalment els independentistes per no escoltar la meitat de la població catalana, però també els governs espanyols que han "donat l'esquena" al moviment sobiranista. "Hi havia una espiral tòxica, no ens escoltàvem", admeten aquestes fonts, i "s'ha de solucionar des de la política, no des de la justícia, amb el cervell, no pas amb les vísceres".

Les mateixes fonts al·leguen que el diàleg és la principal via per resoldre el conflicte polític entre Espanya i Catalunya, i que Espanya ja va practicar el diàleg polític durant la transició per aprovar la Constitució amb participació dels dos bàndols enfrontats durant la guerra civil. Així, consideren que el govern espanyol ha pres la iniciativa, cosa que "fa anys que no passava", i fa "política amb majúscules" amb una "decisió complexa però encertada". Per tant, consideren que ara toca als independentistes fer passos cap al diàleg. Sense concretar una proposta, les fonts del govern recorden que l'Estatut actual es va aprovar amb tres quartes parts dels votants favorables, tot i la baixa participació.

Les mateixes fonts també es pregunten si la dreta aportarà alguna proposta concreta per oferir un projecte atractiu a tots els catalans. De fet, els indults, consideren que no van dirigits als nou líders independentistes, sinó a tota la societat catalana, inclosa la no independentista. "Això no pot dependre del fet que una persona se'n penedeixi o no, és una oportunitat que mereixem tots", afirmen.

L'1-O va ser un "gran" dia per als independentistes, diuen aquestes fonts, però els independentistes saben que repetir-lo els podria tornar a un carreró sense sortida i a un "precipici".