El jutge d’Instrucció número 42 de Madrid Juan José Escalonilla segueix delimitant l’objecte de l’anomenat cas Neurona. En un nou acte, ha arxivat la part relativa als suposats sobresous denunciats per l’exadvocat de Podem José Manuel Calvente i la seva companya Mónica Carmona, en la qual imputava un delicte d’administració deslleial a la gerent de la formació morada, Rocío Esther Val.

El magistrat, que manté imputat el partit per la presumpta comissió de finançament il·legal a través de la contractació de l’empresa Neurona, descarta que Val cometés cap delicte pel cobrament per part d’ella i del responsable de Finances i Transparència del partit, Daniel de Frutos, de dos complements salarials integrats en les seves nòmines, un de coordinació per import de 210,32 euros i un altre de coordinació executiva per 400 euros.

En els pressupostos

Després de prendre declaració a altres persones a més de Calvente i Carmona, el jutge arriba a la conclusió que aquests complements constaven entre les despeses de personal de l’Informe d’execució del pressupost del partit, de manera que «cal entendre que almenys les persones que l’integraven van tenir coneixement de la seva implementació i el van aprovar».

També té en compte que Podem no ha presentat cap denúncia contra la gerent i el responsable de finances del partit, la qual cosa considera fonamental per determinar que la gerent no ha comès cap delicte, sobretot davant la dificultat d’interpretar si tenia facultats suficients per fer el que va fer.

Segons Efe, el magistrat ja va arxivar aquesta part de la investigació el passat mes de març després de descartar que hi hagués delicte perquè els complements estaven inclosos en nòmina i autoritzats per responsables, en contra del que van denunciar Calvente i Carmona. Però el passat 16 d’abril el jutge va reobrir les indagacions en estimar un recurs de Vox, que exerceix l’acusació popular en el cas i va considerar insuficient la documentació aportada fins llavors. La Fiscalia es va pronunciar en dues ocasions sobre els presumptes sobresous i va defensar que no hi aprecia delicte.

El magistrat que investiga la gestió de Podem ha tancat diverses branques del cas, com la referida a la consultora ADB o a les obres a la nova seu del partit, mentre que va arxivar però va tornar a obrir recentment la part referida a la Caixa de Solidaritat.

El magistrat va obrir i va enviar a altres jutjats tres peces separades de la causa principal, de les qual se n’han arxivat dues, i roman oberta la referida a la presumpta contractació d’una persona de l’equip de la ministra Irene Montero per cuidar els seus fills.