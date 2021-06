Ha arribat el moment de començar a tancar la ferida que es va obrir l’octubre de 2017. Almenys aquesta és la intenció amb la qual el Govern aprovarà avui els indults dels nou líders independentistes empresonats per organitzar el referèndum de l’1-O i la declaració de secessió posterior. El president Pedro Sánchez va anunciar ahir, en un acte solemne al Liceu, que la seva intenció és la de «restituir la convivència» entre catalans i entre espanyols.

«Demà (per avui), pensant en l’esperit constitucional de concòrdia, proposaré al Consell de Ministres concedir l’indult als nou condemnats en el judici del procés que estan a la presó», va dir el cap del Govern en començar la seva al·locució. En un discurs curt, però d’enorme transcendència política, va voler justificar la mesura de gràcia que, diu, suposa «un primer pas» cap a la solució del conflicte polític.

«La raó fonamental dels indults és la seva utilitat per a la convivència. Estic convençut que treure aquestes nou persones de la presó, que representen milers de catalans, és un rotund missatge de la voluntat de concòrdia i convivència de la democràcia espanyola», va afegir. Es tracta del mateix argument que dominarà en els nou expedients que el Govern aprovarà en la seva reunió d’avui.

Sobre aquest eix, el del profit social del perdó, va pivotar tot el discurs del president. Segons la seva opinió, Espanya està davant un moment crucial similar al que va afrontar a la Transició, i hi ha l’oportunitat de segellar un nou pacte de futur gairebé constituent. L’executiu va reunir ahir els secretaris i subsecretaris d’Estat com a pas previ a incloure el perdó als condemnats -que no pot ser total, pels informes en contra del Tribunal Suprem i de la Fiscalia- a l’ordre del dia.

Sánchez és conscient que els indults tenen detractors. Es va dirigir sobretot als que «es van veure afectats en la seva vida quotidiana, a la feina, a la família, amb els amics, pels fets enjudiciats en la causa del procés», i va dir que els comprèn i els respecta. Però va afegir que els que donen suport a les mesures de gràcia també tenen les seves raons, «en què pesen més les expectatives de futur que els greuges del passat». I que, fins i tot els que s’oposen a elles, han de reconèixer la seva «plena legalitat i absoluta constitucionalitat».

De fet, ell mateix va tenir constància ahir que hi ha ciutadans que no estan d’acord amb la seva decisió. Però a Barcelona no es van manifestar els que s’oposen als indults -com el PP, que ahir va llançar el seu primer vídeo d’una campanya sobre l’assumpte- des de la perspectiva que són una cessió als líders presos. Al Liceu van ser precisament els sobiranistes els que van protestar contra ells. Van deixar clar que el perdó ha agafat amb el peu canviat l’independentisme i que el divideix, perquè mentre una part aplaudeix els indults encara que els considera insuficients, una altra, minoritària, els menysprea.

Espontanis de la CUP

Prop de 500 independentistes, convocats per l’ANC i la CUP, van protestar a la Rambla contra la mesura. Dins el teatre, dues persones amb una estelada van prorrompre en crits a favor de l’«amnistia» i la «independència» just en el moment en què Sánchez anunciava que el Govern aprovarà avui la mesura de gràcia. Segons fonts de Govern, es tracta de persones a les quals la CUP va cedir invitacions que havien arribat a diputats del partit anticapitalista. «Som al teatre de la paraula, totes les opinions són benvingudes», va sortir del pas el president de l’executiu.

No obstant això, Sánchez aspira a captar l’esperit -no unànime, perquè és «impossible»- majoritari de la societat. L’objectiu de «recomençar» la relació entre Catalunya i la resta d’Espanya rep segons l’opinió del president el suport de «milions» d’espanyols, catalans inclosos.

No va exigir als independentistes que en poc temps sortiran al carrer que «canviïn els seus ideals». Però sí que va posar una condició per al diàleg que està a punt de reprendre amb la Generalitat: que es desenvolupi dins del «marc constitucional», que constitueix, opina Sánchez, un terreny de joc en el qual es poden expressar tots els punts de vista.

«Restituirem la convivència, és la meva més ferma aposta», va insistir Sánchez per deixar clar que la seva voluntat és ferma. I es va acomiadar afirmant que aquesta Espanya amb la qual pretén seduir fins i tot els que fins ara no se senten partícips del projecte comú s’ha d’expressar «en espanyol, basc, gallec i català». « Catalunya, catalans i catalanes, us estimem», es va acomiadar en castellà i en català.

La conferència de Sánchez és el punt de partida d’un camí que continuarà amb la sortida de la presó dels independentistes presos. El president del Govern es va envoltar de més de 200 personalitats de la política, la cultura, l’economia i l’esport catalans per fer el seu anunci. No obstant això, cap membre del Govern de la Generalitat va assistir a l’acte.

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Quim Forn, tots condemnats pel Tribunal Suprem a penes de diversos anys per liderar el referèndum de l’1-O i la declaració unilateral d’independència, esperen a partir d’ara que la decisió es faci efectiva.