El president de Govern, Pere Aragonès, ha afirmat que, després dels indults als presos independentistes, "és hora de posar fi a la repressió i és hora d'un referèndum acordat amb aval internacional". El cap de l'executiu ha fet una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat acompanyat del seu Govern. Aragonès ha destacat que els presos independentistes sortiran de la presó, després de la mesura de gràcia, "amb el cap alt i les idees intactes". I ha clamat per l'amnistia. "Des del Govern destinarem tots els esforços a fer possible aquesta nova etapa en què la negociació i la política siguin l'espai per resoldre un conflicte que porta massa temps enquistat", ha manifestat.

Aragonès considera que "el pas d'avui", amb els indults, "ajuda a generar credibilitat en aquest camí de la negociació i l'acord per resoldre el conflicte". En la concessió de la mesura de gràcia, Aragonès també hi veu "un reconeixement que les condemnes van ser injustes".

El cap de l'executiu ha reconegut que "indubtablement, els indults alleugen la seva situació personal, la de les seves famílies i el seu entorn més proper" i també "alleugen el patiment d'una àmplia majoria de ciutadania de Catalunya que exigia la llibertat dels presos polítics".

No obstant, ha remarcat que "no acaben amb la inhabilitació que continua limitant els drets polítics dels líders independentistes", tampoc amb la "situació dels exiliats, amb el president Carles Puigdemont al capdavant" i que "en cap cas resol la causa general contra l'independentisme" amb les persones pendents de judici o "sota l'amenaça del Tribunal de Cuentas".

És en aquesta línia que Aragonès ha reclamat "l'amnistia" com a única via per "posar fi a tota repressió". "Continuarem determinats fins aconseguir-la, convençuts que juntament amb l'autodeterminació representen els grans consensos del país", ha afegit.

Després de l'informe del Consell d'Europa, el president del Govern ha exigit a l'Estat espanyol que "atengui" la seva "crida" i retiri també les demandes d'extradició contra els exiliats i aturi la "persecució de representants polítics i servidors públics".

"És l’hora de posar fi a la repressió. És l’hora d’un referèndum acordat i que compti amb l’aval internacional, com desitja una amplíssima majoria de la població de Catalunya", ha exigit. "És el moment de tornar a fer política. Afrontem-ho amb la màxima exigència i amb el compromís de trobar una sortida acordada que respecti la voluntat popular del poble de Catalunya", ha conclòs.