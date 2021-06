Amb els empresonats pel procés indultats aquest dimarts, l'anunciada reforma del delicte de sedició s'albira com una possible sortida per l'expresident Carles Puigdemont i els polítics que van optar per la fugida, encara que difícilment els lliuraria de ser jutjats a Espanya i exposar-se a penes de presó.

L'independentisme es manté ferm en la seva aposta per l'amnistia com a única solució pels prop de 3.000 encausats que, segons els seus càlculs, tenen comptes pendents en els tribunals pels diferents processos penals derivats del procés i les protestes que el van apuntalar des del carrer.

I insisteix que els indults vénen a alleujar la situació dels presos, sense pal·liar gens les conseqüències penals per a la resta: queden els fugits, però també els càrrecs del Govern processats pels preparatius del referèndum -amb delictes castigats amb elevades penes de presó-, els que veuen ofegada la seva carrera política per possibles condemnes d'inhabilitació o els que afronten embargaments milionàries per les despeses del procés.

La reforma de la sedició

Hi ha qui confia que la reforma del delicte de sedició faciliti una pista d'aterratge per al retorn de Puigdemont a Espanya, la situació personal del qual constitueix per al seu partit, JxCat, un dels principals esculls que impedeixen desbloquejar el conflicte català.

Pocs detalls s'han donat sobre els termes en què el Govern impulsarà la reforma, que podria moure's entre la derogació que exigeix Podem -per qui la sedició es basa en un "concepte predemocràtic" de l'ordre públic-, la modificació del redactat de l'article o una rebaixa de les penes que porta aparellades.

Una reforma poc profunda del precepte legal -la derogació del qual temen alguns sectors perquè despullaria a l'Estat d'aquesta eina penal davant un altre eventual procés en el futur- deixaria als líders independentistes fugits en mans del Suprem i possiblement amb la presó com a horitzó, apunten fonts jurídiques consultades per Efe.

De fet, diverses veus al Govern i el PSOE han apuntat que Puigdemont haurà de ser detingut si torna a Espanya, voluntàriament o arran de l'euroordre emesa pel Suprem, i jutjat com ho van ser altres membres del seu Govern.

Els consellers del seu Govern més implicats en el referèndum van ser condemnats pel Suprem per delicte de sedició, encara que en concurs amb el de malversació de cabals públics, la qual cosa va disparar fins als 13 anys de presó la major pena, d'Oriol Junqueras.

En conseqüència, encara que el delicte de sedició fos suprimit o rebaixat a penes mínimes, l'expresident català, al costat de l'exconseller Toni Comín, s'arriscarien a ser condemnats per malversació de cabals públics, delicte castigat amb entre dos i sis anys de presó.

Cas diferent és el de la consellera Meritxell Serret, que va tornar el passat mes de març a Espanya després de tres anys fugida a Bèlgica i està a l'espera de ser jutjada en el Suprem pels delictes de malversació i desobediència, però amb unes perspectives menys oneroses, ja que -com Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs- els seus departaments no van destinar fons a 1-O.

Una altra és també la situació de l'exconsellera Clara Ponsatí fugida a Escòcia, que està processada solament per sedició, la de l'exconseller Lluís Puig, acusat de desobediència i malversació i al que la justícia belga va descartar ja lliurar a Espanya, i la de la secretària general d'ERC Marta Rovira, fugida a Suïssa des que va ser processada per rebel·lió però contra qui ara no pesa euroordre alguna.

I altres encausats del procés?

Si les esperances de la reforma de la sedició són limitades per als fugits, el seu impacte seria nul sobre les causes que afronten altres polítics arran del procés, des de l'expresident del Parlament Roger Torrent, investigat per desoir el Constitucional, als diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, processats per desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets en l'organització de l'1-O.

Per la logística del referèndum estan processats a més per fins a quatre delictes altres 29 empresaris i càrrecs del Govern acusats de participar en els preparatius de l'1-O, entre ells l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A ells se sumen la desena d'alcaldes encausats pel seu suport al referèndum -l'exconseller d'ERC i exalcalde d'Agramunt (Lleida) Bernat Solé ja està inhabilitat per això- o els cinc membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O, entre ells la consellera d'ERC Tània Verge, absolts en primera instància però pendents que l'Audiència resolgui el recurs de la Fiscalia.

I engrosseixen la llista dels anomenats "represaliats" pel procés centenars d'independentistes amb causes pendents pel suport al procés des del carrer: manifestants acusats de muntar disturbis després de la sentència o membres de l'entorn de Puigdemont als qui l'Audiència Nacional investiga per integrar la direcció de Tsunami Democràtic.

En paral·lel, el Tribunal de Comptes reclama summes milionàries a mig centenar de càrrecs públics del Govern per les despeses derivades del referèndum de l'1-O i de l'acció exterior de Catalunya entre 2011 i 2017, entre ells al propi Puigdemont, a l'expresident Artur Mas o al que fou conseller d'Economia Andreu Mas-Colell. EFE