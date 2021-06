El president Pere Aragonès, al capdavant del seu Govern al complet, va reaccionar de manera oficial a la concessió dels indults als nou presos independentistes empresonats pel procés. I, davant la meitat del seu executiu en mans de Junts per Catalunya, una de les forces que amb més escepticisme acullen la taula de negociació entre l’Estat i la Generalitat, va asseverar que la mesura de gràcia dota «de credibilitat el camí del diàleg, la negociació i l’acord» pel qual ell i el seu partit han apostat des de fa no només mesos, sinó anys.

Un camí per al qual l’executiu manté incòlumes les seves dues principals reivindicacions: «És l’hora d’un referèndum d’autodeterminació. És l’hora de l’amnistia», va asseverar Aragonès, que, després de glossar la figura dels nou presos a punt de ser alliberats, va afirmar que «surten amb el cap ben alt i amb les idees intactes».

Arran de l’informe aprovat dilluns per l’assemblea plenària del Consell d’Europa, el president va exigir al Govern de Pedro Sánchez «que atengui sense cap més dilació el toc d’atenció» de l’organisme europeu i posi fi a la repressió de l’independentisme i retiri les euroordres contra els polítics del procés perseguits i residents en diferents punts de la geografia europea.

Recursos al Suprem

«És el moment de la política, de passar pàgina, de tornar a la via que mai es degué abandonar», va sentenciar Pedro Sánchez ahir minuts després d’haver aprovat els indults per als nou líders del procés empresonat. Hores abans, PP, Vox i Cs van deixar clar que aquest camí no entra dins dels seus plans.

Les tres formacions de la dreta, lluny de coincidir amb el president del Govern i els seus socis, van anunciar la seva intenció de reobrir la batalla judicial amb sengles recursos davant el Tribunal Suprem (TS) per a tombar la mesura de gràcia als polítics catalans presos.

Entre crítiques a Sánchez i el seu executiu per «mentir», «trair» Espanya o «donar un cop d’estat sense pistoles», conservadors, ultres i taronges no van trigar a manifestar la seva intenció d’acudir a la sala contenciosa administrativa del TS per intentar que els líders del procés tornin a la presó.

El primer va ser el líder del PP, Pablo Casado, que va explicar que presentarà un recursos basant-se en l’informe de la Guàrdia Civil que el situaven com a objectiu dels CDRs catalans.

Vox va elevar l’aposta dels conservadors i va posar als populars en un compromís, reptant-los a presentar una moció de censura contra Sánchez.

Per part seva, la líder de Cs, Inés Arrimadas, va etzibar que el president del Govern està «escopint en la cara» dels catalans que van sofrir els perjudicis del procés.