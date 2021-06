Fins a un 15% de tots els pacients amb coronavirus poden presentar simptomatologia persistent setmanes o, fins i tot, mesos després de la infecció inicial, segons suggereixen diversos estudis. Així, donada la càrrega de malaltia acumulada a Catalunya, més de 90.000 pacients en podrien haver sofert o estar sofrint actualment.

Un grup multidisciplinari, promogut per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), acaba de publicar l’informe Síndrome de covid postaguda: Definició, impacte i maneig on proposa un conjunt clar de definicions del cas i dels seus diferents escenaris clínics. També recomanen una exploració mèdica integral perquè en millori l’avaluació de les característiques clíniques, així com les complicacions.

D’entre totes les definicions de post covid-19, els autors de l’informe advoquen per l’ús del terme Síndrome de covid postaguda que inclou dos subgrups o escenaris que no són excloents.

Dos escenaris

El primer és el covid amb prolongació de símptomes més enllà de les quatre setmanes que podien estar o no presents des de la fase aguda o aparèixer posteriorment en subjectes asimptomàtics.

En segon lloc hi ha la seqüela, un mal orgànic irreversible després de 12 setmanes des de la infecció i que pot representar diferents graus de disfunció permanent i símptomes relacionats.

A més de proposar l’ús d’una única nomenclatura que sigui clara i d’ús comú, recomanen «l’estandardització i codificació adequada» d’aquestes definicions. «Necessitem un codi específic per a aquesta síndrome i els seus fenotips clínics, per a facilitar la seva identificació, permetre un seguiment adequat i, també, la realització d’estudis comparatius».