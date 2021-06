L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha qualificat els indults de "petita victòria" just després de sortir de la presó de Wad-Ras aquest dimecres. En una breu atenció als mitjans i a les desenes de persones que li han donat suport quan ha estat alliberada, ha explicat que la decisió del govern espanyol és "un pas cap al final de la repressió" que s'ha de fer servir per "aconseguir l'amnistia, l'autodeterminació i la República catalana". Segons ella, "l'alegria no és completa" tot i l'excarceració dels nou líders del procés que lluitaran "perquè exiliats i represaliats puguin ser lliures". Per Forcadell, si els independentistes no s'haguessin imposat "elecció rere elecció", els indults no s'haurien concedit.

La també expresidenta de l'ANC creu que el govern espanyol tampoc hauria commutat les penes de presó si els independentistes no haguessin obtingut "victòries judicials a Europa" o haguessin deixat de mobilitzar-se. En la seva intervenció, també ha tingut un record per a les dones amb qui ha coincidit als centres penitenciaris d'Alcalá-Meco, Mas d'Enric i Wad-Ras. "M'han ajudat a ser més forta i empàtica", ha explicat. "No les oblidaré, des que soc a la presó, ser feminista té més sentit que mai", ha afegit.

Forcadell ha estat la primera dels nou polítics i activistes presos que ha abandonat la presó. Ho ha fet a les 12 en punt i ha estat rebuda per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i diversos consellers com Joan Ignasi Elena, Roger Torrent, Jaume Giró o Tània Verge. També hi havia altres dirigents polítics com la republicana Marta Vilalta o Alba Vergés, així com Meritxell Serret i el diputat de Junts Francesc de Dalmases. Després dels primers aplaudiments, hi ha hagut crits d'amnistia entre les persones que l'esperaven a fora.