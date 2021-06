Pedro Sánchez ha completat la decisió més complexa i transcendent del seu mandat. El Consell de Ministres va aprovar ahir l’indult per als nou presos del procés, amb la pretensió d’obrir una nova etapa a Catalunya i a la resta d’Espanya, amb l’objectiu de «passar pàgina» del passat i de «restituir la convivència». Un gest durament rebutjat per la dreta però que el Govern vol que sigui un «primer pas» cap al «retrobament». Com defensava el president al Liceu, l’executiu està disposat a «fer front al problema» i a perseguir la concòrdia, i per això, «pensant en l’esperit constitucional de concòrdia», el Consell de Ministres va donar el vistiplau a la mesura de gràcia.

Després d’una llarga reunió del Govern -de més de quatre hores-, el president va comparèixer per anunciar de manera solemne la decisió en una breu declaració institucional sense preguntes a les escalinates de la Moncloa. Va reiterar la seva argumentació i va recordar que, «després de sospesar les raons a favor i en contra» de la mesura, el Govern ha estimat que hi ha «raons d’utilitat pública» que aconsellen el perdó als nou empresonats de l’1-O. Va explicar llavors els grans trets de l’acord del Consell de Ministres. Es tracta d’indults parcials, ja que es commuten «les penes pendents de presó, però es mantenen les condemnes per inhabilitació de tots els condemnats».

A més, és una mesura reversible: els indults queden condicionats «al fet que no es cometi un delicte greu durant un termini de temps». Altrament, el perdó quedaria «sense efecte». Encara que ell no ho va precisar, aquesta condicionalitat serà de tres a sis anys, segons el penat. Els nou expedients, cadascun d’ells d’unes 30 pàgines, són individualitzats.

Sánchez, en la seva al·locució de només cinc minuts va al·legar que «no està en qüestió» la via judicial, que va concloure amb la sentència ferma del Suprem de 2019. Va defensar que «ara és el moment de la política, de passar pàgina», el moment de «tornar a la via que mai es va haver d’abandonar», de «concentrar» totes les «energies en millorar la vida» dels ciutadans en «aquest temps de dificultats i esperances». Segons el parer de president, la «doble certesa» que Catalunya sense Espanya no seria europea, ni pròspera, ni plural, «i que Espanya sense Catalunya» no seria Espanya», és el «nord» que guia el camí del Govern, «i hi ha camí».

El cap de l’executiu, davant de les dures crítiques de l’oposició, va esgrimir que ha pres la decisió que és «millor per a Catalunya» i per a la resta d’Espanya i «la més conforme amb l’esperit de concòrdia de la Constitució». Els indults, va seguir, en línia amb allò manifestat a Barcelona, ​​afecten nou dirigents independentistes, però «estan sobretot dirigits als molts catalans que se senten solidaris amb els que no estan presos i també a molts altres que no van donar suport als seus actes però sí creuen que ja han complert suficient càstig».

No s’espera un canvi d’ideals

De nou, Sánchez va insistir que la mesura de gràcia no exigeix als seus beneficiaris «canviar d’ideals» ni el Govern «espera això». De fet, els condemnats no van ser «sancionats per les seves idees, sinó pels seus actes contraris a la legalitat democràtica». El president va destacar que la Constitució no és militant, però sí que exigeix que totes les idees es defensin «en el marc de la legalitat».