Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'Argentona cap a les sis de la tarda. Segons els Agents Rurals, el foc ha cremat una superfície aproximada d'unes 11 hectàrees, la majoria de terreny forestal. Amb tot, els Bombers creuen que, si es comptabilitzen les zones afectades pels focus secundaris, les flames han afectat unes 15 hectàrees. El foc ha començat cap a les dotze del migdia a la urbanització de Can Vilardell, a tocar de Mataró, i ha avançat cap al paratge de Sant Jaume de Traià, entre el polígon industrial d'Argentona i la C-60. En l'incendi hi han treballat 10 mitjans aeris –6 helicòpters i 4 avions-, que s'han començat a retirar de la zona cap a les set de la tarda, i fins a 35 dotacions terrestres.

Un dels punts on s'han concentrat més efectius és a la zona pròxima al polígon industrial d'Argentona, on malgrat que no s'ha hagut de fer cap desallotjament preventiu, alguna nau ha resultat afectada a causa del fum i la temperatura. Els Agents Rurals investiguen les causes de l'incendi i apunten que presumptament estan relacionades amb una crema de restes vegetals escapada.