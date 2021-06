Tant el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, com el departament d'Igualtat i Feminismes han condemnat les dues agressions, una homòfoba al districte de Gràcia i una sexual a Esplugues de Llobregat, denunciades durant la revetlla de Sant Joan. Elena ha fet dues piulades a través de Twitter tot assegurant que mentre passin situacions com aquestes "no podem parlar de normalitat". Davant d'això, el conseller ha anunciat que perseguiran "l'odi i la discriminació amb tota l'energia" i que acompanyaran a les víctimes. "El fanatisme és una forma d'intolerància en què el menys rellevant, és allò que defenses", ha reflexionat.

Aquest Sant Joan, però, ens deixa una agressió sexual i una d’homòfoba. I mentre passi no podem parlar de normalitat. Perseguirem l’odi i la discriminació amb tota l’energia, i acompanyarem a les víctimes. — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 24 de junio de 2021

En el mateix sentit s'ha expressat el departament d'Igualtat i Feminismes, a través de la mateixa xarxa social, que ha recordat a les víctimes de les agressions LGTBI-fòbiques i de la violència masclista no estan soles. La conselleria ha reiterat que pel primer col·lectiu hi ha el Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI) i que per les víctimes de la violència masclista una xarxa d'assessorament a tot el territori.