La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha adreçat una carta al cos consular establert a Barcelona en què explica que els indults als polítics i líders de la societat civil independentistes "no resolen el conflicte polític entre Catalunya i Espanya". A la mateixa missiva, Alsina recorda, per exemple, que 41 servidors públics afronten dimarts vinent "sense judici previ" multes "milionàries imposades pel Tribunal de Comptes" vinculades a l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. A més, la consellera afegeix que "cal tenir presents els milers de persones que han estat o estan sent processats per la mateixa causa".

La titular de la cartera d'Acció Exterior de la Generalitat subratlla que l'indult als presos independentistes és "només una" de les sis recomanacions aprovades per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa aquest dilluns. També recorda que el 2018 i el 2019 el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (Alemanya) i un Tribunal de Primera Instància de Brussel·les (Bèlgica) "havien mostrat el camí a seguir" en deixar en llibertat l'expresident del Govern Carles Puigdemont i la resta de membres del seu executiu a l'exili.

Alsina també afirma que els indults "no poden deslligar-se" dels requeriments polítics i judicials internacionals "reiterats". I en aquest sentit, a banda de la resolució adoptada "per àmplia majoria" al Consell d'Europa, recorda els pronunciaments previs favorables als represaliats de les Nacions Unides, Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura, la Comissió Internacional de Juristes o el Departament d'Estat dels Estats Units. Finalment, la consellera recorda al cos consular que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya és "fruit de l'aspiració d'una majoria de la ciutadania catalana" d'exercir "lliurement i democràticament" el dret a l'autodeterminació "recollit a la Carta de les Nacions Unides".