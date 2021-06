La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va tancar files ahir amb els bisbes catalans i va beneir «els actes de generositat» respecte als presos independentistes, però va deixar clar que considera que el «diàleg» per al «retrobament» ha de tenir lloc des del «respecte a l’ordenament jurídic» i dins dels marcs de la Constitució. «Nosaltres, com els bisbes catalans, estem pel diàleg, per l’aplicació de la llei, pel respecte a la Justícia i la divisió de poders, i perquè no hi hagi actituds inamovibles i es generi un clima d’amistat civil i fraternitat que faci possible abordar una qüestió enquistada, que ha anat creixent i s’ha fet un problema», va dir el secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.

En paral·lel, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va obviar en les sessions del Consell Europeu que va començar ahir a Brussel·les comentar l’aprovació dels indults a nou dirigents independentistes catalans ja que no és una qüestió que consideri que hagi de ser tractada en aquest fòrum.

Al seu torn, el líder del PP, Pablo Casado, va defensar també des de Brussel·les va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, de «tenir dues cares» i de «mentir» per a rebre aquests fons «sense condicionalitat».

«El Govern de Pedro Sánchez té dues cares, una a Brussel·les i una altra a Madrid. A Brussel·les diu que aprofundirà en la competitivitat del mercat laboral, i a Madrid diu que derogarà la reforma que va crear dos milions d’ocupacions», va declarar als periodistes després d’assistir a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia al Consell Europeu.

Recurs de Vox i Cs

Vox va presentar ahir al migdia recurs al Tribunal Suprem contra els indults als nou líders independentistes condemnats per l’1-O. Fonts del partit d’ultradreta van explicar que han demanat mesures cautelars, però no van concretar si també sol·liciten cautelaríssimes ni el contingut de l’argumentació per defensar que tenen legitimació per presentar-lo. Per la seva banda, dirigents de Cs com Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo van també recórrer els indults al Suprem, però ho van fer a títol individual.