El cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, el líder del PSC Salvador Illa, ha defensat en una entrevista a 'El Periódico' votar un acord "que uneixi" per superar el conflicte entre Catalunya i Espanya, enfront d'un "que provoqui ruptura", com seria, a parer seu, un referèndum d'autodeterminació. Illa es manté en les seves propostes per encarar la resolució del conflicte, que passen per "dir la veritat" i no generar "falses expectatives" amb plantejaments "inviables" com ara "l'amnistia i el dret a l'autodeterminació" i per fer plantejaments polítics "que ajudin a unir-nos". Per això opina que "cal descartar la independència, perquè divideix" i alhora "l'immobilisme". Per tant, s'ha de buscar "una tercera via" que generi prou consens.

Com a mètode insta a utilitzar el diàleg i marca una línia vermella "claríssima": el respecte a l'Estat de Dret, al marc de convivència definit per la Constitució. La postura del PP davant dels indults la considera una "sobreactuació" amb "tints clars" de "deslleialtat" cap al govern "i per tant cap a Espanya". Illa opina que no li reportarà "cap benefici". També creu que els indults no afectaran Puigdemont i la resta de consellers a l'exili perquè "van fugir de la justícia espanyola". Per això els reclama que tornin i afrontin "les conseqüències dels seus actes". Sobre Aragonès, li retreu que s'estrena "amb un incompliment flagrant", perquè no presentarà pressupost per al 2021 tal com es va comprometre. Per això indica: "Cada cop veig en més coses concretes aquesta tesi nostra que no és possible ser independentista i ser d'esquerres de veritat".

En clau estatal, Illa també considera "urgent" un debat sobre el finançament autonòmic, que recorda que s'havia de reformar el 2014. En tot cas, la política de "cadira buida" de la Generalitat dels darrers anys és, a parer seu, "molt irresponsable". Finalment també considera "molt rellevant" acabar amb el 'dumping' fiscal per evitar la "competència deslleial" que fan "algunes comunitats com Madrid".