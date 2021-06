Efectius dels Bombers de la Generalitat van treballar al llarg d’ahir en l’extinció d’un incendi de vegetació que es va declarar en una zona de canyes al costat de la urbanització Vilardell d’Argentona, segons van informar fonts del cos. El foc va afectar més 11 hectàrees. No va causar ferits ni es van haver de fer desallotjaments.

Cap a les 12.00 hores es va rebre l’avís del foc, al costat de la riera que transcorre al costat de la urbanització Vilardell.

Fins al lloc del succés es van desplaçar 40 vehicles terrestres i 10 aeris, entre ells 5 avions de vigilància i atac. Els bombers es van distribuir en una àrea de sis hectàrees per a atacar el foc. No obstant això, les flames van avançar pel paratge de Sant Jaume de Traià, entre el polígon industrial d’Argentona i la C-60. Una de les llengües va deslligar un focus secundari.

Els equips d’extinció van concentrar el seu esforç en tots dos flancs de l’incendi. En l’esquerre, per a evitar que el foc s’estengués pel bosc, i el dret per a protegir el polígon. Els bombers van assegurar que algunes naus haurien pogu quedar afectades pel foc.

Els efectius van treballar a tancar el perímetre, tant amb línies d’aigua com amb eines manuals i el suport de les descàrregues dels mitjans aeris: en el flanc esquerre per a evitar que es propagui cap al bosc i pel dret per a evitar que corri cap a una zona més urbanitzada, encara que aquest es manté «més estable». El cap de l’incendi va sobrepassar la carena i va avançar en descendent. Per aquesta zona el foc va llançar focus secundaris més enllà del perímetre, per la qual cosa ha estat necessari redistribuir efectius.