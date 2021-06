Salvador Illa està construint la seva alternativa al Govern mentre uneix la seva veu als barons socialistes que demanen «aprofundir» en la descentralització de l’Estat millorant el finançament i les infraestructures autonòmiques. Illa parla, en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, d’«un temps nou que ha d’estar presidit per dues regles, un mètode i una línia vermella. Les dues regles són molt senzilles. La primera consisteix en dir la veritat, no generar falses expectatives amb plantejaments inviables, com per exemple l’amnistia i el dret a l’autodeterminació. La segona regla és que cal fer plantejaments polítics que ajudin a unir-nos». En aquest sentit, va afegir que «cal descartar la independència, perquè divideix, com s’ha pogut apreciar en aquests últims anys; i també cal descartar l’immobilisme. Per tant, cal buscar un terme mitjà, una tercera via, que generi prou consens. El mètode, el del diàleg, per entaular una negociació i arribar a acords. I la línia vermella claríssima: el respecte a l’Estat de Dret, al marc de convivència definit per la nostra Constitució».

En tot cas, el líder del PSC va destacar que «la democràcia espanyola no impedeix la defensa de projectes com l’independentista. Que defensin el que tinguin per convenient i respectin els que pensem que la independència és dolenta per a Catalunya i per a Espanya; i si tornen a trencar unilateralment el marc de convivència, cosa que jo crec que no passarà, ja saben el que passa».

Sobre la possibilitat de pactar un referèndum a la taula de diàleg entre Govern i Generalitat, Illa es va mostrar rotund en assenyalar que «si es pretén un referèndum divisiu i il·legal, allà no trobaran el PSC. No és viable. El concepte d’autodeterminació no aplica a Catalunya. Sí que pensem, en canvi, que s’ha de votar un acord que ens uneixi, no un que provoqui una ruptura».

Pel que fa a la utlització per part d’alguns barons socialistes del terme «federal» per referir-se a Espanya, va explicar que «el model ha donat molt bon resultat, el que cal fer és consolidar-lo i aprofundir en el seu desenvolupament. Espanya és un estat compost, si es vol podem dir-li federal. I ha superat raonablement bé el test de governança al qual ha sigut sotmès amb la pandèmia».

Illa va explicar també que «el model de finançament s’hauria d’haver refirmat el 2014, i crec que és un urgent un debat al respecte». Va afegir que «és veritat que és complex, però la política de cadira buida de la Generalitat en els últims anys és molt irresponsable; i pel que fa a temes de fiscalitat és molt rellevant acabar amb el dúmping fiscal».