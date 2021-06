El Servei de Vigilància Duanera ha trobat al Port de Barcelona una tona de cocaïna en un contenidor de mercaderies que va sortir de Montevideo (Uruguai) el maig passat, segons va poder confirmar El Periódico. La droga estava amagada en dues calderes industrials. Aquesta és una de les partides més grans descobertes a les instal·lacions de la capital catalana. La investigació, de què es coneixen pocs detalls, continua oberta, al considerar-se que rere l’enviament hi podria haver una organització internacional. Els agents han vist desbaratats els seus plans en part per una filtració des de l’Uruguai. Es desconeix si s’han fet detencions en el marc de l’operatiu.

La confiscació de la cocaïna va ser revelada dijous a l’Uruguai per la ministra d’Economia d’aquest país, Azucena Arbeleche, després d’haver comunicat la troballa al president de la república, Lacalle Pou. Arbeleche va estar acompanyada durant l’anunci pels ministres de l’Interior, Luis Alberto Heber, i de Defensa, Javier García, donant especial solemnitat a la troballa de la partida. Aquest fet ha provocat indignació entre els investigadors, ja que, pel que sembla, encara estaven seguint la pista de la xarxa que havia de distribuir la droga en arribar a Espanya.

El barco que portava el contenidor va fer cinc escales en altres ports. Les fonts consultades van indicar que el contenidor va ser escanejat al port de Montevideo. A càrrec de l’enviament del contenidor amb les calderes hi ha una empresa uruguaiana, el titular de la qual és estranger.

«Una tona de cocaïna és el que hi hauria al contenidor que va arribar a Espanya», va dir Azucena Arbeleche als mitjans de comunicació i va assenyalar que el contenidor on es va trobar la droga «va ser escanejat per la Direcció Nacional de Duanes» (és de suposar que és el servei de vigilància duanera). «Aquesta és tota la informació que podem donar de moment», va afegir.

Investigacions en secret

La informació sobre la confiscació va ser transmesa per les autoritats espanyoles a les de l’Uruguai el 22 de juny. A partir d’aquest moment, la fiscalia uruguaiana va obrir una investigació per aclarir la procedència del carregament. Fins aquest dijous, les dades sobre l’operació i les investigacions es van portar en secret, però el silenci es va trencar després de ser informat el president de la República. Des d’Espanya, s’ha evitat donar-ne detalls perquè l’operació encara es troba en marxa en aquests moments.

L’any passat, durant la pandèmia, dos grans carregaments de droga van entrar al port de Barcelona durant l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus. Amagats en quatre contenidors, van ser descoberts en una investigació conjunta de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera. En aquella ocasió, hi havia més d’una tona de cocaïna i una petita quantitat de metamfetamina.

Ja el febrer del 2020, un mes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, la policia va detenir a Barcelona dues persones vinculades al càrtel mexicà de Sinaloa que miraven d’instal·lar-se a Catalunya, en una acció que es va batejar operació Higuita. El port de la capital catalana ha sigut utilitzat habitualment pels traficants per entrar droga a Espanya i Europa.