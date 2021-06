Els indicadors de la Covid a Catalunya continuen empitjorant. La velocitat de contagi del coronavirus, la famosa Rt, acumula 11 dies a l’alça i se situa en 1,27 (quatre centèsimes més), mentre que el risc de rebrot puja a 124 punts (11 més que la vigília) i s’han detectat 946 nous casos, segons les dades fetes públiques aquest diumenge per la Conselleria de Salut. En les últimes 24 hores no s’han registrat noves morts per Covid.

Als hospitals, la situació segueix sota control, tot i que la xifra de pacients ingressats ha augmentat a 443 (11 més), amb 128 d’ells a l’UCI (2 menys).