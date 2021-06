Els polítics condemnats ja són al carrer. Però els indults continuen dominant el debat i dimecres, en una dura intervenció al Congrés, Pablo Casado va exigir la dimissió de Pedro Sánchez acusant-lo de «desarmar l’Estat».

Per què s’han donat? Condemnats els nou dirigents catalans pel Suprem i executada la sentència, el conflicte seguia viu. I la tesi que la simple continuïtat ho solucionaria, o ho reduiria, es va estavellar contra el resultat de les eleccions catalanes de febrer. El PSC va ser la primera força, però els tres partits independentistes -ERC, Junts i CUP- van repetir majoria absoluta i van tenir el 52% dels vots, percentatge tampoc a magnificar per la molt alta abstenció.

Estava clar que la simple continuïtat perpetuaria l’enfrontament entre el nou Govern català i el d’Espanya. També la divisió de Catalunya en dues meitats pràcticament iguals. L’independentisme havia tingut el 52%, però les enquestes -incloses les de la Generalitat- indiquen que la majoria dels catalans, per un marge estret, no vol marxar d’Espanya.

No canviar l’escenari no havia de resoldre res i comportaria la paràlisi de la política catalana i fins i tot espanyola. Podia ser el moment idoni per a un gest rellevant que obrís una nova etapa, més quan ERC, el primer partit independentista, afirma que, sense renunciar al seu objectiu, rebutja la unilateralitat -el gran pecat del 2017- i vol negociar.

Els indults neixen així de la convicció que en algun moment -havent parlat ja la Justícia- convindria «passar pàgina» (campanya de Salvador Illa) i «començar de nou», com va dir dilluns Pedro Sánchez al Liceu.

L’escriptor Javier Cercas, molt contrari a la independència, els ha defensat dient que suposa una aposta per l’esperança que un notori gest de conciliació pugui desbloquejar el llarg conflicte. No hi ha cap garantia, però nota que el clima català ja ha canviat amb l’anunci dels indults. L’esperança no ha de ser tallada pel rebuig o la por a moure les coses.

Els indults tenen, però, l’oposició de tota la dreta espanyola i són vistos amb gran recel pels independentistes més radicals. Però les manifestacions contràries han mobilitzat poc els que -escèptics o fins i tot oposats- no creuen que uns indults, que mantenen la inhabilitació i estan condicionats a no tornar a trencar la llei, puguin ser una catàstrofe. I Sánchez no actua només per «autoindultar-se,» ja que han expressat el seu suport tant el Cercle d’Economia, rellevant entitat d’empresaris i professionals, com Foment, la patronal catalana, i fins i tot el president de la CEOE, Antonio Garamendi: «Benvinguts siguin si serveixen per normalitzar les coses».

Els empresaris saben que el conflicte crònic amb Catalunya, «grosso modo» la cinquena part del PIB i de la població espanyola, no és el millor per a la recuperació. També els bisbes catalans s’han apuntat al sí, arrossegant la Conferència Episcopal, que ha demanat «abandonar les actituds inamovibles davant els indults».

El líder del PP no entén que la seva oposició frontal i radical no sigui compartida per sectors socials rellevants i fins i tot ha criticat que «interfereixin» els que (empresaris i bisbes) no són al Parlament, oblidant que altres vegades el PP ha exhibit el suport d’associacions de víctimes del terrorisme o dels mateixos bisbes. El PP arrisca així quedar-se aïllat amb Vox i ser incomprès per la premsa internacional més solvent.

El Financial Times, el diari més influent a Brussel·les i a moltes capitals, s’ha manifestat a favor dels indults i la negociació. Dir que Casado va ser víctima d’«una trampa» a Barcelona només indica no saber llegir la realitat.

Els indults són un gest valent i arriscat a la recerca d’un molt complicat desbloqueig que necessitarà que es tinguin en compte dos grans imperatius: màxima flexibilitat i respecte a l’Estat de Dret. Totes les lleis es poden canviar, però sempre sense trencar la legalitat. Però «començar de nou» és més fàcil d’enunciar que d’aconseguir. La reunió de dimarts, festivitat de Sant Pere, entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, serà la primera prova. Ha de donar algunes pistes.

El nostre món és el món