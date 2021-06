Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal que protegia fortament armat una parcel·la amb prop de 2.300 plantes de marihuana als afores de Reus. Els cinc arrestats feien torns de vigilància en punts de guaita per prevenir «narcoassalts» i així evitar que organitzacions rivals poguessin robar la droga. Durant l’escorcoll de la finca el 14 de juny passat, els agents hi van localitzar dues armes llargues (escopetes de caça) i dues pistoles, així com gran quantitat de munició (cartutxos del calibre 12, 16 i 9 mm principalment), a més de múltiples armes blanques i objectes contundents fabricats pels investigats. Els cinc arrestats van passar a disposició judicial dos dies més tard, el 16 de juny, i van ingressar a presó.

La investigació va començar a mitjans de maig, quan els investigadors van tenir coneixement que en una parcel·la de l’entorn de Reus s’hi podia estar fent un cultiu extensiu de marihuana. La plantació estava encerclada per una reixa metàl·lica que no en permetia la visualització interior, tot i que des de l’exterior es podia percebre una forta olor a marihuana. Per aquest motiu es va fer ús d’un dels helicòpters de Mossos per determinar la dimensió de la plantació. A partir de l’observació des de l’aire, els policies també van detectar l’existència d’una caseta amb una construcció adossada al terrat en la qual hi havia una cadira que, probablement, servia per dur a terme un punt de guaita per fer vigilàncies.

La plantació l’administrava un grup de cinc homes -un de nacionalitat espanyola i quatre de marroquina- que prenien les màximes precaucions possibles per evitar que altres grups criminals els assaltessin amb intenció d’endur-se les plantes. En aquest sentit cal destacar que la caseta adossada tenia una porta blindada i finestres reixades.