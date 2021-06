El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha defensat la concessió dels indults als nou presos del procés i ha assegurat que "no hi havia alternativa". "El govern respecta la sentència del Suprem, però mentre la unitat d'Espanya va quedar restablerta en uns segons, la fractura de la societat s'ha aguditzat. I la funció d'un govern es remoure els obstacles per garantir la convivència", ha justificat Campo en una entrevista dominical al diari 'El País'. "Hi ha moments que els governs han de posar elements positius per canviar el coses. No tenim garantia que això sigui exitós, però no ens perdonaríem no intentar-ho", ha continuat el titular de Justícia, que sí ha tancat la porta a una amnistia i a un referèndum pactat per "implantejables".

"Diàleg constructiu dins el marc legal"

"El govern vol afavorir el diàleg i fer-lo amb l'ordenament jurídic vigent. La idea d'una amnistia és inviable i també la idea d'un referèndum pactat", ha asseverat Campo. "L'amnistia suposa l'oblit i l'indult representa el perdó per construir a partir d'aquí, però sense oblidar que hi va haver uns fets molt greus el 2017 i que no s'haurien de repetir", ha precisat el ministre de Justícia, que només reclama als partits independentistes "una actitud per al diàleg constructiu dins el marc legal". Tornant als indults, Campo s'ha mostrat convençut que no prosperarà cap dels recursos. "Vaig portar una proposta al Consell de Ministres pensant en la correcció absoluta. Esperem que sigui així i no hi hagi cap retret del Suprem", ha reflexionat en veu alta el titular de Justícia. En paral·lel, Campo ha reconegut que li hauria agradat una "altra actitud" dels presos amb l'indult, alguns dels quals l'han 'menyspreat'. "Que m'haurien agradat unes altres actituds? Doncs sí, però no passa res. I per això la llei no exigeix el penediment per indultar", ha apuntat el ministre de Justícia. "El més important és l'interès general i aquest està per sobre del dels beneficiats per l'indult", ha reblat Campo, que ha insistit que la mesura de gràcia s'ha pres en exclusiva pensant en la "utilitat pública". "El govern s'ha centrat en els criteris d'utilitat pública. Això no és una revisió de la sentència. No es tracta d'una qüestió de justícia ni d'equitat", ha volgut deixar clar el titular de Justícia.

"Es un gran desenfocament equiparar Espanya amb Turquia"

"Finalment, Campo ha volgut passar de puntetes sobre l'informe del Consell d'Europa, que dona suport als indults i reclama la retirada de les euroordres. "No comparteixo ni el mètode ni la solució, però respecto tots els pronunciaments. Tinc molt clar que som un estat de dret de primera, una democràcia plena. I de ple respecte a la separació de poders", ha afirmat el ministre de Justícia, que titlla d'un "gran desenfocament" que l'informe equipari Espanya amb Turquia. "Això s'ha de preguntar a l'Assemblea del Consell d'Europa. Si consideren que han hagut de votar això, ells sabran", ha conclòs Campo.

Puigneró reclamarà a l'Estat el compliment "íntegre" del dictamen del Consell d'Europa a la reunió de la taula de diàleg

El vicepresident Jordi Puigneró ha assegurat aquest diumenge que el "primer punt de l'ordre del dia" que posarà a la taula del diàleg és que l'Estat compleixi "íntegrament" el dictamen del Consell d'Europa, aprovat dilluns i que demana l'alliberament dels presos de l'1-O i la retirada de les euroordres. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigneró s'ha mostrat "escèptic" amb la taula de diàleg i ha reclamat al govern espanyol "fets i no paraules". "El trilerisme de Sánchez ja el coneixem", ha dit, "quan veiem l'actitud que té a la taula de diàleg, veurem si Junqueras té raó o no". Puigneró també ha justificat que Catalunya ha d'estar representada al sopar inaugural del Mobile: "Vaig al sopar del Mobile, no al sopar del rei".