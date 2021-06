El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evitat aquest diumenge saludar el rei Felip VI a la seva arribada al sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC) que se celebra a Barcelona. El president espanyol, Pedro Sánchez; la vicepresidenta Nadia Calviño, i la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, sí que han rebut el monarca, com també ha fet el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Aragonès, en canvi, hi ha accedit amb el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, sense esperar Felip VI. Fonts de presidència de la Generalitat han revelat que Aragonès sí que ha saludat el rei i Sánchez quan han coincidit a l'interior del recinte i ha recordat al president espanyol que tenen una cita: "Ens veiem dimarts".

Era la segona vegada en pocs dies que el Rei i Aragonès coincidien a Barcelona. Fa menys de dues setmanes tots dos es van veure durant la reunió anual del Cercle d’Economia. En aquella ocasió, el president no va voler sopar a,n al Rei, però sí que es van saludar en un acte previ amb empresaris.

Aquest diumenge sí que van compartir taula. En la inauguració del Mobile World Congress van sopar al costat del director general de l’organització, Mats Granryd; el president de la Fira, Pau Relat; el president del Govern, Pedro Sánchez, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

No obstant, la Generalitat continua mantenint la voluntat de no participar en l’acostament evident que Felip VI està fent respecte a Catalunya en les últimes setmanes.

Un centenar de persones es concentra a Barcelona contra la presència del rei al sopar del MWC

Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest diumenge a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, contraris a la presència del rei Felip VI. El monarca assisteix aquest mateix vespre al sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), que té lloc a un dels pavellons de Fira de Barcelona. Durant la protesta, alguns assistents han cremat fotos amb la imatge del rei i s'han llençat alguns càntics contra la corona, com "Catalunya no té rei". Els manifestants també han desplegat davant el cordó policial que protegia el recinte dues guillotines de fusta amb la icona d'una corona per representar la monarquia espanyola. La protesta s'ha desenvolupat sense incidents i poc després de mitja hora del seu inici ja s'ha començat a dissoldre.