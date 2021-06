El BIOCOMSC ha reclamat que la vacunació sigui el més universal possible davant l'increment de casos de covid, especialment entre no vacunats. El grup de la UPC ha dit que el creixement és "molt fort" a Barcelona en persones no vacunades i "extremadament fort" entre les de 15 a 30 anys. Tot i això, ha apuntat que hi ha un bon desacoblament de la corba d'hospitalitzacions, que tot i que ha deixat de baixar, no puja de forma significativa. El grup espera que la circulació del virus augmenti fortament els propers dies i per això és molt important que tothom entre 35 i 70 anys estigui vacunat. Ha afirmat que els no vacunats que normalitzin la vida social tenen una probabilitat molt elevada d'agafar el virus i elevada d'entrar a l'hospital.

El BIOCOMSC ha alertat que si el creixement de casos actual continués de forma intensa poden empitjorar les dades hospitalàries, però sobretot ha augurat una pujada molt forta de la càrrega de l'atenció primària.

Les dades conclouen que la pujada de casos mitjana no afecta les persones majors de 70 anys, amb incidències molt baixes. En la franja de 50 a 70 anys hi ha una estabilització amb una lleugera tendència a l'alça. Pel que fa a les hospitalitzacions, s'estabilitzen entre 170 i 190 llits ocupats i el BIOCOMSC ha apuntat que si hi ha efectes sobre les UCI es veuran aquesta setmana.

Un cop més, el grup d'investigadors ha recomanat que tot aquell que no estigui vacunat amb la pauta completa eviti els entorns de risc.