El president d'ERC, Oriol Junqueras, preveu reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 6 de juliol a Estrasburg, coincidint amb l'inici del ple del Parlament Europeu. Segons han explicat fonts d'ERC, Junqueras vol trobar-se amb els tres eurodiputats de Junts: Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Tot i que des de JxCat asseguren que no hi ha cap reunió demanada i ni confirmen que Puigdemont sigui a Estrasburg aquest dia.

Els dos líders polítics no es veuen des de l'octubre del 2017, abans que Puigdemont marxés a Brussel·les i que Junqueras entrés a presó per l'1-O. D'altra banda, Junqueras també anirà aquest dimecres a Suïssa per reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Junqueras i Rovira, els dos màxims dirigents d'ERC, no es veuen físicament des del 2018, quan la secretària general el va visitar a la presó abans de marxar a l'exili.