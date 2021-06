El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar que l’actitud de l’actual Govern central és «la millor» en l’última dècada per estar més compromès amb el diàleg i la negociació que els anteriors governs de PP. En una entrevista a La Vanguardia, va assegurar que els més de tres anys i mig a la presó per l’organització de l’1-O «sens dubte» han valgut la pena, perquè considera que van permetre defensar la democràcia, els drets humans i els valors universals.

Preguntat pel motiu pel qual va decidir la presó i no l’exili, va respondre que li semblava bo romandre prop de la seva família i assumir la presó «forma part del camí cap a la llibertat», encara que entén que altres persones hagin optat per abandonar Espanya.

Va defensar que la situació política després dels indults obre una finestra d’oportunitat que sempre han desitjat, perquè permet tornar a portar aquesta qüestió a la taula de la política: «Aquestes qüestions mai haurien d’haver-se judicialitzat».

D’altra banda, va explicar que des d’ERC portaran l’amnistia i l’autodeterminació a la taula de diàleg entre Generalitat i Govern, i va demanar no renunciar al diàleg i a la negociació: «Que siguin els altres. En cap cas nosaltres».

Per part seva, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, demanarà a l’Estat en la taula de diàleg el compliment «íntegre» de l’informe aprovat pel Consell d’Europa sobre els drets humans a Espanya pel que fa als polítics independentistes encausats judicialment.

En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Puigneró (JxCat) va assenyalar que «el primer punt de l’ordre del dia» que ell posarà damunt de la taula de diàleg entre els governs espanyol i català és precisament el del compliment de l’informe del Consell d’Europa. Aquest informe va ser aprovat dilluns passat per aquest organisme europeu, i en el text es demana, entre altres coses, la posada en llibertat dels presos de l’1-O, la retirada de les euroordres i que els polítics no puguin ser encausats per fer ús de la seva llibertat d’expressió.

«Acte de valentia»

Per altra banda, el secretari d’Organització i Acció Electoral del PSC i líder socialista al Parlament, Salvador Illa, va assenyalar que les eleccions del passat 14 de febrer han obert uns «temps nous» a Catalunya que «acceleren» els indults dels polítics catalans condemnats pel procés independentista, i els va definir com un «acte de valentia i intel·ligència política».