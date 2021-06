Espanya està «al principi d’un camí llarg», de «recuperació de la normalitat institucional» i política amb Catalunya. Però no serà un camí fàcil, ni curt, ni senzill. El Govern, a més, creu que ara «tots» han de ser «generosos i empàtics» amb una ciutadania que, aquest llarguíssim any de pandèmia, ha «temut per la seva vida i la seva ocupació», i per tant cal «fer aterrar la política en qüestions més materials» per als ciutadans. No discutir sobre el que més separa els dos executius, el referèndum d’autodeterminació i l’amnistia, sinó sobre temes més transcendents per a la vida quotidiana de la gent. I, en particular, l’Executiu vol que el Govern escolti l’altra part de Catalunya, la no independentista.

Va ser un dels missatges que va transmetre Pedro Sánchez ahir a a la SER, en la primera entrevista concedida després de l’aprovació dels indults dels presos del procés i en vigílies de la seva reunió a la Moncloa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cita en què tots dos hauran d’acostar postures sobre la pròxima convocatòria de la taula de diàleg, que s’espera per després de les vacances d’estiu. Sánchez va aprofitar per deixar fora d’ella el líder d’ERC, Oriol Junqueras, amb l’argument que l’instrument pactat era un fòrum d’interlocució entre governs i l’exvicepresident ni és càrrec públic ni ho serà durant anys, ja que tot i que estigui fora de la presó està inhabilitat durant 13 anys.

Sánchez no va negar que ha canviat d’opinió respecte els indults del procés. Es va remetre així a les explicacions que va donar divendres a Brussel·les: que igual que en un passat va correspondre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, i que els líders independentistes compareguessin davant de la Justícia i assumissin les «conseqüències» dels seus actes -el «càstig» de conductes que van trencar la «legalitat democràtica»-, ara el que és «útil» és el «perdó».

El líder socialista va reiterar que no es demana al separatisme que canviï d’ideals, sinó que respecti «la legalitat democràtica». Llavors va fer seves les paraules, de dijous passat del secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal: «La Constitució no és un dogma però sí que marca un camp de joc sobre el qual podem dialogar».

«Taula entre governs»

ERC ha apuntat que vol que el seu líder, Oriol Junqueras, s’assegui a la taula. Sánchez va deixar més clar que mai que el Govern central no el vol tenir davant. «És una taula entre governs, entre representants dels dos executius», va afirmar, i va recordar que al líder d’ERC encara li queden «anys d’inhabilitació» per exercir càrrecs públics. «L’acord és entre governs», va dir, per deixar clar el missatge als republicans.

Per part seva, Aragonès va assegurar que a la reunió d’avui amb Sánchez hi anirà a defensar el que estableix l’informe del Consell d’Europa, que demanava l’alliberament dels presos de l’1-O i la retirada de les euroordres. «El full de ruta per acabar amb la repressió és que Espanya compleixi amb el Consell d’Europa», va reiterar el president de la Generalitat, que va posar en valor la feina «a l’ombra» de diverses persones per fer possible el dictamen. D’altra banda, Aragonès va assegurar que la reunió amb Sánchez serà «un pas més» en un procés de negociació que serà «dels més complexes que ha afrontat la Generalitat en la seva història recent». Paral·lelament, va assegurar que el Tribunal de Comptes està «dominat per la dreta espanyolista» i que la seva actitud és «pròpia de règims que han de silenciar l’oposició i la dissidència polítiques», segons ACN.