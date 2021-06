El conseller d’Economia, Jaume Giró, va signar ahir l’ordre d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 perquè a partir de demà s’iniciï el tràmit perquè s’aprovi al Parlament. Ho va dir en una compareixença parlamentària per explicar els objectius i actuacions del seu departament en aquesta legislatura, i va demanar fer entre tots «un exercici de responsabilitzar-se» per tirar endavant els pressupostos que necessita Catalunya amb una mirada a mitjà termini.

Va defensar que vol que s’encarin els pressupostos a partir de «tres objectius irrenunciables»: disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa. «Per la meva part, els garanteixo que faré tot el que estigui a les meves mans perquè els pressupostos de 2022 signifiquin el primer pas en aquest camí», va afegir. Giró va assegurar que el moment actual reclama a tots els partits «ser capaços de posar-se d’acord».