La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va afirmar ahir que el Govern de Pedro Sánchez no pot mirar cap a un altre costat en el cas del Tribunal de Comptes, que afecta excàrrecs de la Generalitat: «Esperem que, a més de prendre’n nota, treballi en una solució». La portaveu també ha qualificat l’actuació del Tribunal de Comptes de «repressió econòmica» contra l’independentisme. Després de la reunió del Govern, Plaja va avançar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, traslladaria aquest assumpte a Sánchez a la reunió d’ahir. «Esperem passes del Govern central en aquest cas», va insistir. La compareixença va tenir lloc poc després que el Tribunal de Comptes hagi fet públic que reclama 5,4 milions d’euros a més d’una vintena d’ex-alts càrrecs de la Generalitat, per les despeses derivades de la promoció exterior del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 amb diners públics. Per a la portaveu, és una «anomalia democràtica» que el Tribunal de Comptes, un organisme «parajudicial», «tingui marge per fer tot el que està fent» contra els dirigents independentistes.