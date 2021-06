El Departament de Salut ha decidit obrir la vacunació en bloc entre els 16 i els 19 anys a partir d'aquest mateix dimecres. S'eliminen, per tant, les franges d'edat amb l'objectiu d'immunitzar més ràpid els joves, que estan protagonitzant un important repunt de casos. De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va apuntar dilluns que seria "lògic" obrir en massa per als menors de 30 anys.

El Departament de Salut ha declarat 3.410 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores. L'índex de positivitat és del 6,19% i la mitjana d'edat dels contagiats és de 28,71 anys. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que, amb dades consolidades, estimen que hi haurà 5.000 positius només de dimarts.

Argimon descarta fer marxa enrere en la reobertura

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest dimecres fer marxa enrere en la reobertura general, i espera no haver-ho de fer en el futur malgrat l'increment de casos. Argimon ha argumentat que el repunt no s'ha traduït de moment en més ingressats als hospitals. Ara bé, alhora ha avisat que la situació epidemiològica és "preocupant" i l'increment de casos pot repercutir en el procés de vacunació, ja que les persones que vacunen procedeixen de l'atenció primària, que està rebent ara l'onada de joves contagiats. "La gent està ja molt i molt tensionada. Al final, o ens dedicarem a diagnosticar o ens dedicarem a vacunar. Tot no pot ser", ha alertat.