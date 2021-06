Més de dues hores i mitja en les quals es va realitzar un repàs exhaustiu a totes les carpetes obertes que tenen la Generalitat i l’Estat i la nova verificació de la distància oceànica que els separa en la qüestió de fons, el conflicte polític. La cimera onomàstica entre Pedro (Sánchez) i Pere (Aragonès) en el dia del seu sant va aclarir poques incògnites, encara que potser la notícia sigui la pròpia celebració de la trobada i el seu bon to. Els únics acords van ser de calendari, de fixar data i lloc per als conclaves en què ja sí s’ha d’entrar en matèria, és a dir, una mostra de voluntat d’ambdues parts per posar solució al conflicte, però poc més perquè, com va traslladar posteriorment la ministra portaveu, María Jesús Montero, les dues parts necessiten «donar-se temps, assossec» i «generar confiança». Deixar, en definitiva, que el pas dels mesos i els anys faci la seva feina i permeti trobar una llum al final del túnel utilitzant l’instrument del «diàleg». En tot cas, Montero va deixar clar que en la reunió no es va parlar ni d’aministia ni d’autodeterminació.

Primer acord del calendari: la taula de negociació. Després del parèntesi pandèmic, el fòrum entre governs es reunirà a Barcelona a la tercera setmana de setembre, la del «dia 13», va concretar Aragonès, destacant així que seria després de la Diada. Segon acord: la comissió bilateral Generalitat-Estat, per al seguiment de les inversions i dels compliments de l’Estatut, es reunirà el proper mes de juliol. Això sí, ja des d’avui, els consellers de la Generalitat es posaran en contacte amb els seus homòlegs en els ministeris per detallar les qüestions sectorials i, especialment, els projectes que poden ser bonificats amb els fons europeus de reconstrucció.

I és que, segons va reconèixer el Govern, Sánchez sí que va mostrar en aquest àmbit una major predisposició a posar límit als incompliments de l’Estat amb Catalunya (pel que fa a l’Estatut i a les inversions). Això sí, Aragonès, amb tota la cautela possible, potser per evitar que des dels seients posconvergents del seu propi Govern li retreguessin haver dut a terme una cimera merament «autonòmica», va assenyalar que «aquestes qüestions són molt rellevants per al dia a dia, però sense resoldre el conflicte polític no hi haurà la suficient estabilitat» que necessita el món econòmic, va sintetitzar Aragonès. És a dir, són dos àmbits diferents i un més important que l’altre. I amb el repartiment fet, Sánchez no podrà introduir a la taula de negociació qüestions com, per exemple, el finançament.

Pel que fa a la taula de diàleg, el mes de juliol, que era el preferit per la Generalitat per a realitzar aquesta segona reunió (no pel Govern central, que sempre va apuntar a setembre), es farà servir per que tots dos executius «pactin la metodologia de les negociacions, també un calendari més extens, i l’ordre del dia», per al segon conclave que se celebrarà, aquest cop, a Barcelona. Aragonès va manifestar que no s’havia posat sobre la taula a la Moncloa la possible presència d’un relator en les converses, tot i que va afirmar que veu amb bons ulls tot allò que serveixi per «dotar de més igualtat la bilateralitat».

Pel que fa a la composició de la taula i el veto a la presència d’Oriol Junqueras en ella que va fer Sánchez, Aragonès va evitar la polèmica, però sí va afirmar que l’«alineació» serà definida pel Govern, és a dir , per ERC i Junts, i es desprèn que també per la «majoria parlamentària»; és a dir, per la CUP, tot i el desinterès que mostren els anticapitalistes en aquesta fase de negociació amb l’Estat. Tot i això, sí que va dir que hauria de tenir un perfil «institucional», com en l’altra ocasió, amb membres bé del Govern o bé del Parlament, quelcom que deixaria fora el cap d’ERC. La Moncloa dóna per fet que l’exvicepresident de la Generalitat quedarà fora, com ja va deixar clar dilluns Sánchez.

En qualsevol cas, Aragonès va insistir en la seva compareixença no a la Moncloa, sinó al centre cultural Blanquerna -la Delegació de Govern a la capital d’Espanya-, en què la resolució del conflicte ha de passar, sí o sí, «pel final de la repressió, seguint les directrius de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Perquè si no, no hi haurà una negociació en igualtat de condicions».

Petició d’un referèndum

El president de la Generalitat va reiterat davant Sánchez la demanda d’un referèndum d’autodeterminació, del qual va negar que sigui «el punt de partida de l’independentisme». «El punt de partida és la independència, per tant, la petició del referèndum és ja una postura intermèdia i, a més, és la més inclusiva, per conte permet la lliure expressió, tant dels que advoquen per la unitat d’Espanya com els que proposen la secessió».