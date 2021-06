El Tribunal de Comptes va comunicar ahir als expresidents catalans Artur Mas i Carles Puigdemont, així com a l’exvicepresident Oriol Junqueras i a una quarantena d’ex-alts càrrecs de Catalunya, que se’ls reclamen 5.428.079, 40 cèntims per les despeses del Diplocat vinculades al procés i al referèndum unilateral 1-O.

Aquesta quantitat és solidària, però a cada un se li requereix una quantitat diferent. En concret, 1.981.453 milions a Carles Puigdemont i 1.932.323 a Oriol Junqueras. La quantitat més important, no obstant, se li reclama a Artur Mas: 2.803.115,8 euros (l’expresident ja va haver de fer front a un pagament de 4,9 milions per al 9-N). Una altra quantitat elevada és per a Raül Romeva (2,1 milions) i Andreu Mas-Colell (2,8 milions). Després de ser comunicada, la fiança s’haurà de pagar en un termini d’uns quinze dies. Si no, es procedirà a embargar els béns dels processats

Els citats, entre els quals també es troben els exconsellers Neus Munté, Raül Romeva i Francesc Homs, podien triar acudir-hi en persona o delegar la seva compareixença davant el Tribunal de Comptes al seu representant legal per a la defensa dels seus drets i interessos, que és l’opció més probable.

Ja van abonar 4,1 milions

També ha citat la Generalitat, Diplocat, els Advocats Catalans per la Constitució, Societat Civil Catalana, l’Advocacia de l’Estat i el Ministeri Fiscal.

Segons va informar el Tribunal de Comptes abans d’acordar aquesta citació, els condemnats pel procés ja van abonar 4,1 milions d’euros de fiança pels diners malversats per al referèndum unilateral de l’1-O, però encara quedava per determinar l’eventual responsabilitat comptable de l’acció exterior de Catalunya entre el 2011 i el 2017, qüestió que s’abordarà a la compareixença d’aquest dimarts.

Ambaixades catalanes

Les diligències s’emmarquen en una instrucció sobre l’abast comptable de l’acció exterior per promoure el procés independentista a través de les anomenades «ambaixades catalanes» i la celebració d’un referèndum que va dur a terme el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).

Aquesta instrucció, que deriva d’un informe de fiscalització, estava pendent de conclusió i ara el Tribunal de Comptes farà una acta de liquidació complementària a l’anterior, per a la investigació dels fets derivats de l’esmentat informe que no coincideixin amb els analitzats a la liquidació practicada.

La liquidació provisional de les despeses per l’1-O, segellada el 28 de gener del 2020, va fixar un import de 4.146.274,97 euros, una quantitat que va ser garantida el febrer d’aquell any com a fiança per evitar l’embargament de béns, però no per al pagament i satisfacció definitiva de responsabilitats comptables.

Naturalesa constitucional

En paral·lel, el Govern central reconeix, en privat, que no té «cap marge» per intervenir en el procediment. En públic, recorda que el Tribunal és un òrgan de naturalesa constitucional, però no judicial, i les resolucions del qual es poden recórrer.

I també pressiona el PP perquè s’avingui a renovar els seus membres, ja que el seu mandat caduca el mes pròxim. És la resposta que ofereix per ara a l’independentisme, per al qual la causa per responsabilitat comptable de la promoció exterior del procés és una mostra més de la «repressió» de l’Estat.

Per la seva part, el PP va sortir en tromba a criticar Pedro Sánchez i els membres del seu Govern. La portaveu del partit al Congrés, Cuca Gamarra, va acusar el president del Govern d’«assetjar» aquest òrgan i li va exigir que «abandoni aquest camí en el qual s’allunya del que és la defensa de l’Estat de dret i de les institucions que garanteixen la democràcia».

«El setge del ‘sanchisme’ a les institucions democràtiques independents s’ha convertit en una vergonya diària que vivim els espanyols i sense cap dubte fa malbé la imatge del nostre país a l’exterior», va sentenciar Gamarra, amb referència a les paraules dels ministres José Luis Ábalos i Irene Montero sobre les «pedres al camí» que impliquen les causes obertes l TC contra exidirigents independentistes.

Al seu torn, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, va anunciar en una entrevista en Els matins de TV3 que hi haurà resposta de la Generalitat a les fiances que dicti el Tribunal de Comptes: «Ens hem de rebel·lar i cal reactivar la caixa de resistència per a evitar la mort civil d’aquestes 40 persones». En la mateixa entrevista televisiva, Sànchez va reclamar al Govern de Pedro Sánchez que actuï de manera coherent i va advertir que «no es pot emportar a més de 40 persones davant del Tribunal de Comptes i dir que és el moment de la concòrdia».