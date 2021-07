La fiscalia i l’Advocacia de l’Estat no es van mullar ahir a l’hora de valorar la liquidació provisional de 5,4 milions d’euros reclamats pel Tribunal de Comptes per les despeses vinculades al procés i a l’1-O, segons les fonts jurídiques consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La vista de la defensa dels 34 encausats i les acusacions va finalitzar ahir al matí. L’òrgan fiscalitzat no va acceptar les al·legacions dels dirigents sobiranistes i els va donar de termini fins al 21 de juliol (15 dies hàbils) per presentar la fiança provisional. En el cas que no dipositin aquesta quantitat, es procedirà a l’embargament de béns. La xifra final es dilucidarà en un posterior judici.

L’Advocacia de l’Estat directament no va fer cap al·legació i el seu representant ni tan sols va obrir la boca. Les fonts consultades discrepen sobre aquest silenci. Algunes al·ludeixen a la dita que qui calla hi consent, mentre que altres lletrats ho vinculen a un intent de no entrar en polèmica amb l’entorn independentista, ja que l’Advocacia de l’Estat depèn del Ministeri de Justícia. La fiscalia, per la seva part, va fer un breu discurs en el qual es va referir al fet que en un futur actuaria en consonància a la jurisprudència aplicable i va citar una sentència del Tribunal Suprem. Les acusacions, entre elles Advocats per la Constitució i Societat Civil Catalana, van rebatre les tesis de la defensa i alguns d’ells va indicar que la quantitat de 5,4 milions s’havia d’augmentar.

El Tribunal de Comptes va comunicar dimarts als expresidents catalans Artur Mas i Carles Puigdemont, així com a l’exvicepresident Oriol Junqueras i a 31 ex alts càrrecs més de Catalunya que se’ls reclama provisionalment un total de 5.422.879,48 euros (5.151.156 euros de principal i 271.723,48 d’interessos) per les despeses vinculades a la internacionalització del procés i el referèndum unilateral de l’1-O. La quantitat més important, de 1.392.300 euros, correspon a un contracte amb el lobby anglosaxó Indepedent Diplomat, l’objectiu del qual era crear un clima favorable al projecte sobiranista. La partida de visites internacionals, en segon lloc, ascendeix a 932.125 euros.

La suma fixada és solidària, però a cada un se li requereix una quantitat diferent tenint en compte la seva actuació i el temps que va estar en el càrrec. En concret, 2.085.976,19 euros a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras. Més alta, no obstant, és la reclamació sobre Artur Mas: 2.950.980,33 euros. L’expresident ja va haver de fer front a un pagament de 4,9 milions pel 9-N. Altres quantitats elevades són les de Francesc Homs (3,1 milions), Raül Romeva (2,2 milions), Andreu Mas-Colell (2,9 milions) i l’exinterventora Mireia Vidal (3,3 milions). Una de les persones encausades, Maryse Olivé, exdelegada del Govern a França, va morir el 2017.

Diversos exonerats

La delegada instructora ha exonerat els exconsellers Neus Munté i Jordi Turull en no ser competents en matèria d’acció exterior el Departament de Presidència del qual tots dos van ser titulars, després de la creació el gener de 2016 de la Conselleria d’Afers Exteriors. També han estat exculpats Javier Acín, Francesc Cubell, Jordi Serra, Virginia Astigarraga i Pau Villoria Sistach, tots ells interventors delegats, així com Juan Prat Coll, en virtut de les al·legacions realitzades durant la instrucció.

El Tribunal de Comptes fa seu l’informe fiscalitzador i considera que hi ha evidències d’un «gran nombre d’activitats desenvolupades per a la promoció del procés d’independència o sobirania, qüestió que no té encaix en el si de les competències autonòmiques d’acció exterior». Destaca que alguns arguments esgrimits per alguns encausats «identifiquen l’interès de Catalunya amb la promoció de l’opinió política personal dels seus dirigents, sobre un aspecte que, a més, queda fora de la seva competència», segons la resolució de 580 pàgines.

Despeses injustificables

El Tribunal de Comptes recorda que «el pluralisme polític no pot emparar, com pretén l’advocat de la Generalitat, les despeses la realització de les quals contravé frontalment la Constitució i les lleis que delimiten l’àmbit competencial de la comunitat autònoma».