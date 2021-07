Alguns dels joves peninsulars que van arribar de viatge de final de curs a Mallorca i que estaven aïllats a l’hotel Palma Bellver van sortir de l’establiment ahir a la tarda, tot i la petició pública del govern balear que no ho fessin.

Fins a mitja tarda, n’havien sortit una mitja dotzena.

La titular del Jutjat del Contenciós número 3 de Palma va mantenir el confinament ordenat pel Govern en aquest hotel únicament dels joves peninsulars de viatge a l’illa que haguessin donat positiu en covid-19, que quan es va fer pública la interlocutòria n’eren 68, però ahir a la tarda s’elevaven a 74 dels més de 200, aïllament del qual havia ordenat el Govern.

La consellera de Presidència de la Generalitat, Mercedes Garrido, va assegurar en una roda de premsa que, segons l’acte, la xifra de joves als quals ja no afecta el confinament dictat pel Govern seria de 181, si bé s’haurien de restar dels 6 que van donar positiu ahir a latarda, de manera que quedaria en 175.

Trasllat a un altre hotel

Garrido va apel·lar a la responsabilitat d’aquests joves i de les seves famílies i va demanar que no surtin de l’hotel del Passeig Marítim de Palma on estan allotjats, fins que compleixin una quarantena de 10 dies, i que si ho fan que ho facin amb mascareta i sense entrar en contacte amb ningú.

«Si són tan irresponsables de sortir al carrer, com a mínim que siguin responsables de no acostar-se a ningú», va demanar Garrido, que va recalcar la petició que no utilitzin cap transport col·lectiu «ni facin voltes per la ciutat».

El Govern ha habilitat un dispositiu del Servei de Salut, Ib-Salut, a l’hotel, per informar a tots els joves de les dues opcions que els ofereix l’executiu autonòmic balear.