El president de la Generalitat, Pere Aragonès, impulsarà entre el mes de juliol i agost l’Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació amb el qual pretén agrupar partits, entitats i institucions favorables a aquestes dues demandes per arribar a la reunió de la taula de diàleg al setembre amb el màxim consens de la societat catalana.

En una entrevista a Catalunya Ràdio el dia després d’haver-se reunit amb el president del Govern, Pedro Sánchez, Aragonès va explicar que centrarà la seva activitat de les properes setmanes a convocar aquest òrgan perquè estigui «consolidat» quan es reprengui la taula de diàleg al setembre i començarà formant un grup impulsor amb ERC, Junts i la CUP, els tres grups parlamentaris que ja han manifestat la seva voluntat de participar-hi.

Preguntat per si participarà en la Conferència de Presidents autonòmics, Aragonès va assegurar que la seva «previsió és mantenir exclusivament la interlocució amb el Govern espanyol en la relació bilateral i no en l’àmbit de la Conferència de Presidents». Va assenyalar que aquest tipus de fòrums «moltes vegades són una escenificació, una foto» i no un lloc en el qual es «treballa», fet pel qual assistir-hi no serà «el més útil per avançar». L’antecessor d’Aragonès en el càrrec, Quim Torra, ja es va absentar el juliol de l’any passat de la conferència de presidents celebrada a La Rioja.