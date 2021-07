La conselleria de Salut va obrir ahir de cop la vacunació per a tots els joves d’entre 16 i 29 anys de Catalunya, un col·lectiu format per 1.158.399 persones. El conseller, Josep Maria Argimon, va matisar que, no obstant això, les cites per als propers dies ja estan plenes i que és probable que fins la setmana vinent aquest col·lectiu no aconsegueixi lloc. Davant del fort increment de contagis, Salut també avançarà a les vuit setmanes la segona dosi d’AstraZeneca entre les persones de 60 i 69 anys.

Catalunya se suma així a altres comunitats com la illes Balears, que també han obert la immunització per a les persones de 16 a 29 anys, les quals són, ara com ara, un gran focus de contagis. Se’ls administrarà Pfizer (indicada a partir dels 12 anys) i Moderna (a partir dels 18). Als menors d’edat de 16 i 17 anys no els caldrà un consentiment dels pares.

Argimon i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, van anunciar ahir aquesta mesura en una roda de premsa sobre el procés d’immunització. Cabezas ja havia anunciat dilluns que la conselleria estava estudiant aquesta possibilitat, si bé llavors no hi havia cap decisió presa sobre aquest tema.

Però l’elevat nombre de nous contagis (Catalunya en va registrar 3.500 més al llarg d’ahir), que creixen exponencialment dia a dia, ha portat l’administració catalana a prendre aquesta decisió, ja que les infeccions s’estan produint, majoritàriament, en la població no vacunada, és a dir, entre els menors de 30 anys.

A més, la variant delta (índia) del coronavirus (que segons va advertir «segurament serà la majoritària la setmana vinent») és fins a un 60% més infecciosa que l’alfa (la britànica). D’aquí ve la urgència per immunitzar el major gruix de població possible. «Els positius s’han multiplicat per deu en dues setmanes», va indicar Argimon.

Malgrat això, el Procicat no preveu haver de fer «marxa enrere» en la desescalada, almenys de moment, ja que l’indicador en el qual més es fixa Salut, el de l’ocupació en UCIs, no està tenint «afectació» ara com ara. «Però sí que estem fent un seguiment de la tensió que viu l’atenció primària», va precisar Argimon. Les incidències de Covid-19 més altes s’estan donant a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Preocupació dels metges

Per la seva banda, el president del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va reconèixer a Twitter que està «preocupat», i va assegurar que, si no fos per l’«efecte protector de les vacunes», ara mateix s’hauria de plantejar un «confinament com el de la primera onada». «La pressió assistencial s’ha incrementat de manera exponencial», va escriure a la xarxa social.

A més, a causa del fort augment de contagis i de la «preocupant» situació epidemiològica, Salut va decidir avançar a les vuit setmanes la segona dosi de AstraZeneca (que fins ara es posava a les deu setmanes) entre les persones de 60 a 69 anys, amb l’objectiu de protegir-les com més aviat millor. «Tenim dosis suficients per a avançar aquest interval,i el divendres n’arribaran més de 300.000, que corresponen a totes les segones dosis que ens faltaven», va explicar Cabezas.

D’altra banda, Salut també va fer una crida a les persones de 40 a 49 anys que no estan vacunades, ja que «és un grup que també té risc», va indicar el conseller. En aquests moments, els pacients Covid que ingressen en hospitals tenen entre 42 i 65 anys, i entre ells hi ha persones no vacunades però també persones que han rebut una sola dosi.

Encara que, de moment, continua havent-hi «més altes que ingressos» als hospitals, els centres d’atenció primària (CAP) s’estan veient «molt afectats» per l’augment de contagis. «I això té una repercussió important en la vacunació», va alertar Argimon.

La situació epidemiològica que viuen Catalunya i Espanya està tenint lloc a altres parts d’Europa. «Anem 20 dies per darrere del Regne Unit», va advertir el conseller.