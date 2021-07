En política, hi ha asseveracions que es repeteixen en diferents fòrums i contextos. Però pesen més quan se solemnitzen en seu parlamentària i més sencara i pretenen servir com a avís a uns i com a missatge tranquil·litzador a d’altres. «No hi haurà referèndum d’autodeterminació, llevat que els independentistes aconsegueixin convèncer les tres cinquenes parts d’aquesta Cambra perquè es modifiqui l’article 2 de la Constitució i els espanyols ratifiquin aquest canvi mitjançant referèndum. Ja els dic jo que el PSOE mai de la vida l’acceptarà».

Pedro Sánchez ho va afirmar així, amb tota la contundència possible, ahir al Congrés, en la compareixença programada per explicar els indults als presos del procés i per parlar dels dos últims Consells Europeus. Un ple que va decidir arrencar precisament per la mesura de gràcia, en línia amb la voluntat del seu Govern de no ocultar una decisió que, per bé o per mal, marcarà aquesta legislatura. Aquesta declaració, poques hores després de la reunió amb Pere Aragonès en la qual el president va tornar a ratificar-se en la seva demanda d’autodeterminació i amnistia, funcionava com una clara advertència (i recordatori) a l’independentisme, però també com un missatge dirigit a l’oposició i al mateix electorat socialista.

Sánchez va reiterar l’argumentació exposada en les últimes setmanes, i es va aturar especialment en el fet per què creu que ara mateix eren necessaris aquests indults, un instrument «constitucional» i que el Consell de Ministres va atorgar per raons d’«utilitat pública». Va recordar que sempre ha afirmat que la superació d’una crisi política ha de ser «fruit» de la política, perquè «la via judicial no val per si sola per garantir la convivència a Catalunya» i perquè els responsables públics no han «de deixar descansar en els tribunals» la seva responsabilitat política. El 2017 hi va haver un «trencament de la legalitat», llavors era prioritari «sancionar» aquest comportament, després va venir, el 2019, la sentència del Suprem, que el Govern «no qüestiona en absolut» i, amb Catalunya incendiada, calia «reivindicar l’autoritat» del tribunal i l’«Estat no podia admetre xantatges». Era la seva manera de justificar per què llavors, a les portes de les eleccions generals del 10-N, va advertir que vetllaria pel «compliment íntegre» de les penes imposades pel TS. Paraules de campanya que, com era previsible, li va llançar a la cara Pablo Casado tot just pujar a la tribuna.

Escenari diferent

Però «l’escenari avui és ben diferent», va proclamar. Nou condemnats, va dir, tenien complerts 44 mesos a presó (els altres tres, Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, ja havien satisfet la pena d’inhabilitació i la multa), el procediment d’indult havia aconseguit tots els tràmits i havia de ser resolt, i Espanya ja està començant a deixar enrere la pandèmia. A més, s’entreveu una recuperació econòmica «poderosa», intensa i ferma. És a dir, que «tot està llest per obrir un horitzó de progrés», va dir, tot disposat per abordar una «nova etapa de convivència revitalitzada» per a la qual es necessiten totes les «energies econòmiques» que pugui aportar Catalunya.

A la dreta, Sánchez els va recordar que «ningú pot ser condemnat pels seus ideals, sinó per trencar la llei», perquè en democràcia «caben totes» les posicions, fins i tot les independentistes. Però als separatistes els va recordar, al seu torn, que «van violar la llei» i que Espanya és «una de les 23 democràcies plenes del món», com recull el prestigiós índex de The Economist, i en concret rep una puntuació del 9,58 sobre 10 en l’apartat de pluralisme. «No és cert afirmar que algú ha sigut perseguit per les seves idees», va etzibar, per combatre l’etiqueta d’Espanya com a «Estat repressiu».