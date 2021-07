L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha apartat de totes les seves activitats al monjo benedictí G.S.V. després de rebre, a través dels Mossos d’Esquadra, una citació perquè aquest religiós acudeixi a declarar en un jutjat per uns presumptes abusos sexuals que hauria comès el 2019 contra un menor que tenia llavors 17 anys, segons les fonts consultades per aquest diari.

Després del coneixement d’aquesta citació judicial, dimecres, l’abat va ordenar obrir de manera «immediata» una investigació prèvia, prevista en aquests casos pel Dret Canònic, per notificar-ho a la Santa Seu i determinar les responsabilitats canòniques i eclesiàstiques del monjo denunciat. De moment, l’abat ha prohibit al monjo «de manera absoluta» exercir el seu ministeri i dur a terme qualsevol activitat pastoral, així com mantenir «contacte de cap tipus» amb menors.

Un «depredador sexual»

Precisament va ser al setembre de l’2019 quan va saltar el cas del monjo Andreu Soler, a qui la comissió independent creada per l’Abadia de Montserrat per estudiar els casos d’abusos sexuals a menors va definir com un «depredador sexual i un pederasta». Aquella investigació interna es va iniciar després de la denúncia, recollida per El Periódico, de Miguel Hurtado, que va acusar el monestir d’ocultar els abusos sexuals comesos d’aquest religiós.