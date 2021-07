Una dona es troba en estat crític per les cremades que va patir en un incendi al domicili ocupat on viuen a Sant Quirze de Vallès, a Barcelona. En el foc també va quedar ferit de poca gravetat el seu nadó de sis mesos.

Segons va avançar la SER Catalunya, un home va poder haver calat foc a la casa on vivien, un habitatge ocupat, on s’hi va detectar forta olor de benzina. La dona, segons la mateixa font, podria haver estat lligada.

Els Mossos van rebre un avís a les 11.30h que els informava d’un incendi al domicili, situat al carrer Pompeu Fabra de la localitat vallesana.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar mare i fill a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on continuen ingressats.

Fonts dels Mossos van assenyalar que s’ha obert una investigació per determinar les circumstàncies en què es va originar el foc. A hores d’ara no hi ha cap detingut.