El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, va defensar ahir votar en un referèndum un «gran acord sobre autogovern, finançament i participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l’Estat», en el marc del procés de diàleg entre el Govern i la Generalitat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, va assenyalar que és la proposta més raonable i més desitjable: «Ara, en aquests processos cal ser molt prudent, perquè la solució l’hem de construir entre tots».

«No és tan important el que es posi sobre la taula sinó la voluntat d’acostar posicions i que arribem a una solució que pugui satisfer raonablement una majoria» que no creu que s’aconsegueixi de forma immediata.

També va destacar que a Catalunya encara no s’han desenvolupat totes les competències autonòmiques previstes ja a l’Estatut de 2006 i que hi ha «uns problemes de finançament que tothom accepta», assumptes que veu necessari afrontar. «No tenim estructures de tipus de federal, que és el que permetria compaginar l’autogovern amb el govern compartit, això que ara s’ha nomenat cogovernança. Som als inicis d’un camí que ens ha de portar a un Estat veritablement federal», va destacar.

Preguntat per si preveuen un tracte diferenciat per a Catalunya, va dir: «Tot el bo que vull per a mi, ho vull per als altres», i va recordar que Catalunya ja exerceix competències que altres comunitats no tenen, com les penitenciàries, que va recordar que Euskadi no ha assumit fins ara. Tot i això, va defensar que l’Estat de les autonomies permet fer «vestits a mida», i es va obrir a aplicar mesures específiques per a Catalunya si hi ha acord, com es va fer amb els drets forals amb la disposició addicional primera de la Constitució.

Encara que hi ha veus que han plantejat incloure una disposició addicional semblant per a Catalunya -va detallar- el Govern no té «una postura tancada», sinó que buscarà trobar una solució pactada de comú acord.

Iceta també va defensar que a la taula de diàleg la Generalitat pot plantejar el que consideri -com un referèndum d’independència, que l’Executiu rebutja-: «La taula de diàleg es fa per parlar de tot. Ara, alguns creuen que parlar de tot és que se’ls donarà la raó en tot».

Per part seva, el líder de PP, Pablo Casado, va assegurar que declaracions com les d’Iceta evidencien les «mentides» del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, sobre que no hi haurà referèndum d’autodeterminació.

Segons Casado, aquestes manifestacions confirmen que Sánchez «ho ha tornat a fer» . «Un dia després de donar la seva paraula de no permetre un referèndum, obeeix als seus caps independentistes i l’accepta», va emfatitzar. El president del Partit Popular va destacar que «les seves mentides i la il·legalitat també cotitzen en borsa, i destrueixen inversions i llocs de treball».