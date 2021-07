El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha compromès aquest divendres a "feminitzar" la cúpula dels Mossos. El conseller ha assegurat que al final de la legislatura "com a mínim un terç" de la cúpula de la direcció dels Mossos d'Esquadra seran dones. "Avui són 3 de 28, i això no respon a la realitat del cos ni de la nostra societat, i cal adaptar-lo des del punt de vista de gènere i també amb un canvi i relleu generacional que sempre és exigible", ha afegit. En comissió parlamentària, Elena ha marcat el "repte" que hi hagi "paritat" en la cúpula dels Mossos al final de la dècada, amb l'objectiu que "els serveis de seguretat i emergències s'assemblin cada dia més a la societat".

En la seva intervenció inicial, Elena s'ha referit a l'obertura del debat al Parlament sobre el model d'ordre públic. "Creiem positiu que el Parlament obri aquest debat enfocant el model d’ordre públic, essent garant de drets i llibertats i fomentant la mediació, com es fa ara, però adaptant-nos a les noves realitats com ha fet sempre", ha dit.

"L'objectiu ha de ser assolir el màxim consens sobre les eines i mecanismes per garantir tots els drets a la seguretat, la convivència i la lliure expressió democràtica", ha assegurat. "No tinguin por, els cossos de seguretat no tenen por a aquest debat perquè aquest procés de debat i millora l'han fet sempre", ha afegit.

Pel que fa als desnonaments, Elena ha dit que "cal revisar els protocols interns" per "reforçar les solucions de mediació, la intervenció social per sobre de les intervencions d'ordre públic". En aquest sentit, ha dit que els Mossos seran "proactius" per informar a jutges i serveis socials sobre la situació de vulnerabilitat. Per això iniciaran un procés de recollida de dades per avaluar la situació actual i "proposar un abordatge diferent que impliqui també Justícia, Benestar i totes les parts implicades".

Entre els objectius de la legislatura, Elena també ha indicat que duran a terme una "reordenació i organització" del sistema de seguretat. Ha indicat que s'han d'impulsar mesures "i no només donar-se cops al pit parlant del molt que un defensa a la policia de Catalunya".

La Llei del sistema de seguretat data del 2003, la Llei de la policia és del 1994 i la Llei de policies locals del 1991, ha recordat Elena, que ha dit que es revisarà el marc normatiu. Ha assegurat que es resoldrà "l'assoliment d'una veritable policia de Catalunya on encaixi la Policia de la Generalitat i les policies locals".

També ha advertit que és "urgent" afrontar el "greu problema generacional" que pot afectar "seriosament" el nombre d'efectiu els pròxims anys. En aquest punt, ha fet un "crit d'alerta" per denunciar "la greu discriminació a la policia de Catalunya respecte a la resta de cossos policials de l'Estat pel que fa a la jubilació anticipada".

Ha advertit que el 2030 hi pot haver una "superpoblació de segona activitat i només 7.000 o 8.000 mossos assumint tasques policials". Per això ha indicat que juntament amb l'Estat cal assolir un nou sostre de plantilla. "Les decisions de l'Estat ens deixen molt per sota de la resta de territoris", ha lamentat, perquè ha explicat que els territoris sense policia pròpia tenen 3,5 agents per cada 1.000 habitants, mentre Catalunya té 2,5 policies per cada 1.000 habitants.

Es construiran tres noves comissaries, la de Torredembarra, la de Mollerussa, la de La Jonquera, i es reformarà de manera integral l'edifici de l'ABP de Sant Martí amb la inversió total de 28 milions d'euros. També es tancarà l'àrea de custòdia de detinguts de la comissaria de Les Corts i la construcció d'un nou centre de detencions. També es busquen espais per facilitar l'entrenament permanent dels cossos de seguretat i emergències.

Per millorar en transparència es crearà una nova Comissaria general d'avaluació, inspecció i correcció que englobarà els actuals àmbits de la Divisió d'Avaluació de Serveis i la Divisió d'Afers Interns per interrelacionar-se i millorar la rendició de comptes.

VOX no vol quotes de dones als Mossos

Xavier Pellicer, en representació de la CUP, ha reclamat "un gir de 180 graus" en les polítiques de seguretat. En aquest sentit ha exigit que es retirin les acusacions particulars a manifestants, que es deixi d'aplicar la llei mordassa a Catalunya i que es dissolgui la BRIMO i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En referència als desnonaments i les acusacions particulars, Pellicer ha expressat que si no es resolen aquestes qüestions "no es pot considerar que el Parlament i el Govern actuen de manera democràtica".

Des d'En Comú Podem han insistit en la necessitat d'una "reconceptualitzció" del concepte de seguretat i han apostat per una democratització dels cossos policials i el respecte als drets humans. El diputat Marc Parés ha instat el conseller a apostar per un model que tingui la minimització de l'ús de la força com a eix fonamental i ha alertat que el protocol actual és "molt lesiu". En referència a les demandes de la CUP, Parés també ha defensat que la BRIMO i l'ARRO no participin en els desnonaments, i ha reivindicat un model que acabi amb les "pràctiques discriminatòries i d'odi".

Lorena Roldán, del Grup Mixt, ha demanat que s'allunyin els debats sobre seguretat pública del partidisme i ha denunciat que en les negociacions per formar el nou Govern els partits van utilitzar els Mossos com a "moneda de canvi". "El que han de fer els Mossos és anar contra aquells que incompleixen la llei", ha remarcat la diputada. En aquesta línia Roldán ha alertat que els membres d'aquest cos se senten desprotegits i desemparats i ha reclamat a Elena que deixi de banda el "partidisme" i no "supediti" les relacions amb l'Estat a la taula de negociació entre el Govern espanyol i el de la Generalitat.

Vox ha demanat al conseller que dirigeixi els seus esforços a "treure Catalunya de les estadístiques de delinqüència" i ha reclamat la necessitat d'un model d'ordre públic que garanteixi la integritat dels agents. "Una cosa és el dret legítim a protesta i una altra és l'anarquia", ha afegit. El diputat del grup parlamentari Sergio Macián també ha criticat l'objectiu d'Elena de feminitzar els cossos de seguretat al·legant que des del seu grup volen "els millors servidors públics, independentment del seu gènere" i ha instat el conseller d'Interior a prendre mesures contra els CDR, a qui ha titllat d'"autèntiques organitzacions criminals".

En representació de Ciutadans el diputat Matías Alonso ha dit que el conseller "no acaba de tocar de peus a terra" i ha alertat que els Mossos s'han convertit en "ostatges del populisme d'extrema esquerra". Durant el torn de rèplica Alonso ha denunciat que hi ha barris on la gent té por de sortir de casa per si després no hi pot tornar a entrar per l'acció de màfies que es dediquen a ocupar habitatges. Des de Ciutadans han criticat que el Govern vulgui "obrir el meló de l'ordre públic amb l'objectiu espuri de desarmar la policia". "Això és impropi d'un govern democràtic", ha afegit.

Judit Alcalá, diputada del PSC, ha demanat que es doti de recursos humans i material suficient, però també de cobertura legal, els cossos de seguretat que operen a Catalunya. "Hem de protegir els qui ens protegeixen", ha emfatitzat. Alcalá ha valorat positivament algunes de les propostes de reordenació dels cossos de protecció civil com ara l'adscripció dels Agents Rurals al Departament d'Interior, i ha qüestionat que el departament pugui continuar treballant amb un pressupost prorrogat fins que se n'aprovi un de nou.

En representació dels dos partits que conformen el Govern, Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts per Catalunya, ha defensat que Catalunya disposa d'un cos de Mossos d'Esquadra "exemplar" i ha exposat que la principal guia d'actuació dels cossos de seguretat ha de ser "la defensa dels drets fonamentals". Des d'Esquerra Republicana, Núria Picas s'ha mostrat a favor d'integrar en un sol equip els Mossos i els cossos de policia local i ha reclamat que la feminització es faci també en el cos dels Bombers de la Generalitat.

Elena apel·la comuns i PSC pels desnonaments

El conseller ha demanat als grups parlamentaris que votin a favor de la llei que proposarà perquè els grans tenidors hagin de donar una alternativa social a les persones que seran desnonades. "Votin això i que el govern de l'Estat no la recorri i ja haurem resolt una part molt rellevant de tot el que tenim al davant", ha afegit amb relació a En Comú Podem i al PSC.

Per a respondre a Roldán, que havia criticat la "hipocresia" del discurs del Govern sobre els Mossos, Elena ha llegit algunes intervencions on la parlamentària de Ciutadans vinculava el cos amb el procés sobiranista. "Afirmar això fa dos anys i venir aquí amb la mascareta amb logos dels Mossos és una certa hipocresia a més del que diu que no s'ha de fer, que és partidisme", ha reblat.

Sobre les consideracions de VOX en contra de la feminització del cos de Mossos d'Esquadra, Elena ha dit que els qui afirmen que les quotes provoquen que no arribin als càrrecs les persones més vàlides s'haurien de comprar un mirall. Ha dit que sense quotes al Parlament no hi hauria el percentatge de dones actual, ni al Govern ni a les altres institucions.

El conseller ha dit que sempre defensarà judicialment "tots els servidors públics que pateixin lesions", però que no es personaran contra el dret de manifestació.