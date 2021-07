La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va revelar aquest dijous que el Govern ha rebut una resolució judicial que ordena paralitzar la retirada del monument franquista del riu Ebre a Tortosa. «No és una mesura cautelar adoptada, sinó una ordre de paralitzar mentre es resol la mesura cautelar», va explicar Ciuró en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ciuró confia que la situació es pugui «desencallar» abans del 18 de juliol, quan estava previst que comencessin els treballs per desmuntar el monòlit del monument a la Batalla de l’Ebre. També va desitjar que la jutge no tingui «problema per poder retirar-lo, perquè és un monument feixista que honra un bàndol, el que va guanyar la guerra, i s’hauria de retirar».

Davant la pregunta sobre la posició de Junts respecte a la taula de diàleg amb el Govern, va recordar que no va ser l’opció que la seva formació va defensar en campanya electoral, però va afirmar que «qui ha tingut un diputat més té tota la legitimitat per encapçalar les formes a mantenir amb l’Estat».

«Hem de començar a tenir cultura de coalició», va asseverar després d’afirmar que seran lleials a la taula de diàleg amb la intenció que serveixi per desencallar la situació política de Catalunya.

Tribunal de Comptes

Respecte a la causa al Tribunal de Comptes per l’1-O, va explicar que les defenses estan estudiant possibles mesures davant les liquidacions provisionals anunciades aquesta setmana i ha lamentat que es busqui «el seu taló d’Aquil·les, que és la ruïna personal».

Ciuré va assenyalar que «és un òrgan format per persones que nomenen els partits, que ara té una claríssima majoria d’amics i coneguts del PP». La consellera va instar a aplicar criteris basats en mèrits per elegir els qui integren el Tribunal de Comptes i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).