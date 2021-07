L’ús de les llançadores GL-06 de projectils viscoelàstics -més coneguts com bales de foam- en manifestacions violentes està a l’aire. L’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, eludeix defensar la seva idoneïtat com a eina dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra i deixa en mans de Parlament el seu futur: una comissió debatrà si la policia pot disparar-o ha de prohibir-los, com ja va succeir a finals de 2013 amb les pilotes de goma. El paradoxal del cas és que, segons les xifres a les quals ha tingut accés El Periódico a través d’una petició al Portal de Transparència, els Mossos disposen actualment de més projectils de foam que mai després que el conseller Miquel Buch comprés per la via d’urgència 25.000 cartutxos el 22 d’octubre de 2019, quan van esclatar les dures protestes contra la sentència de Tribunal Suprem als líders del Procés.

Actualment, l’estoc és d’un total de 39.445 projectils de foam: 34.420 de 50 metres d’abast i 5.025 unitats de 30 metres. I no són barats. Segons la informació remesa per la Conselleria d’Interior, la Generalitat, des de 2014, ha signat tres contractes amb la mateixa empresa (Eurodistribución de Sistemes Espanya) per comprar aquestes bales d’impacte. El primer, de 16 d’abril de 2014, ascendeix a un total de 240.891 euros i va suposar l’adquisició de 9.900 cartutxos i 29.000 càpsules iniciadores per a pràctiques. El segon, amb data del 13 de juny de 2016, ascendeix a 450.404 euros i va lliurar als Mossos 15.000 projectils i 80.000 càpsules iniciadores a 0,28 euros la unitat (en aquesta comanda també van adquirir 400 cartutxos de gas).

I l’últim, amb data de 22 d’octubre de 2019, es va contractar per la via ràpida, la qual cosa va augmentar el preu de cada unitat. Aquest es va signar el 22 d’octubre, vuit dies després de l’esclat dels disturbis que van començar amb l’intent de bloqueig de l’Aeroport de Barcelona, ​​el 14 d’octubre, i que va aconseguir el seu clímax en la protesta de la plaça d’Urquinaona, el 18 d’octubre. La Conselleria de Buch va pagar fins a 721.462 euros per 25.000 projectils. La Generalitat havia pagat 27,48 euros per unitat en 2016 i tres anys després va desemborsar fins a 28,85 euros per unitat. Aquest material procedeix de Suïssa i un enviament d’urgència sempre és més costós.